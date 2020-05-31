Hollanda'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 5 bin 956'ya yükseldi

Hollanda Sağlık Bakanlığına bağlı Sağlık ve Çevre için Devlet Enstitüsü (RIVM), Kovid-19'la ilgili verileri güncelledi.

Hastanelerde tedavi gören Kovid-19 hastalarının sayısı son 24 saatte 8 artarak 11 bin 735'e ulaştı. Ülkede vaka sayısı da son 24 saatte 185 artışla toplam 46 bin 442'ye yükseldi.

Tedbirlerin gevşetilmesinde ilk aşama olumlu geçti

Hollanda hükümeti, 19 Mayıs'ta tedbirlerin gevşetilmesinde ilk aşamanın olumlu geçtiğini, 1 Haziran'dan itibaren ikinci aşamaya geçilmesinin mümkün olduğunu açıklamıştı.

Hükümet, 6 Mayıs'ta açıkladığı ikinci aşamadan itibaren gevşetilecek tedbirlerle ilgili bazı değişiklikler yapıldığını bildirmişti.

Buna göre, 1 Haziran'dan itibaren açılacak restoran, kafe, müze ve sinemalarda personel hariç en fazla 30 kişi içeride bulunabilecek ve aynı aileden olanların 1,5 metre mesafe kuralına uymasına gerek kalmayacak.Teraslarda sayı sınırlaması olmayacak.

İkinci aşamadan itibaren dışarıda en fazla 2 kişinin bir araya gelebilme kuralı sona erecek. Ortaöğretim kurumları, 1,5 metre mesafeyi koruma şartıyla 2 Haziran'da açılacak.

Bazı bölgelerde deneme sürecinde olan bakımevlerinde kalan yaşlılara ziyaret kısıtlaması uygulamasının ülke genelinde 15 Haziran'da sona ermesi bekleniyor.

Hollanda'da tedbirlerin gevşetilmesi

Hükümet, 6 Mayıs'ta, Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısında düşüş kaydedilmesinden dolayı önlemlerin 1 Eylül'e kadar 1,5 metre sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyma şartıyla aşamalı gevşetileceğini açıklamıştı.

REKLAM

11 Mayıs'ta başlayan ilk aşamayla kuaför salonları, sürücü kursları ve fizik tedavi merkezleri gibi yakın temasta bulunulan iş yerlerinin randevuyla çalışması kararlaştırılmıştı.

İlkokullar, kreşler, özel eğitim merkezleri ve kütüphaneler yeniden açılırken yetişkinlerin temasta bulunmadan açık alanlarda spor yapabilmesine olanak tanınmıştı. Liseler ise 15 Haziran'dan itibaren eğitime başlayacak.

1 Temmuz'dan itibaren ibadethane, cenaze ve düğünlerde 100 kişi bir araya gelebilecek, ülke içindeki tatil yerleri açılacak ve restoran ile kafeler 100 kişiye hizmet sunabilecek.

Hollanda Başbakanı Mark Rutte, 27 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, ikinci aşama başarılı geçtiği takdirde tüm spor tesislerinin daha önce belirlenen 1 Eylül yerine 1 Temmuz'dan itibaren açılabileceğini belirtmişti.