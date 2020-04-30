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Koronavirüs Hüseyin Amcadan örnek hareket Kağıt toplayarak kazandığı parayı Milli Dayanışma Kampanyasına bağışladı
TÜRKİYE

Hüseyin Amca'dan örnek hareket: Kağıt toplayarak kazandığı parayı Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı

Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde geçimini kağıt toplayarak sağlayan 64 yaşındaki Hüseyin Gözel, bir haftalık kazancı olan 500 lirayı koronavirüsle mücadele kapsamında Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı.

Haber Merkezi AA
Hüseyin Gözel, kazancını Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladığı için çok mutlu olduğunu söyledi.
Hüseyin Gözel, kazancını Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladığı için çok mutlu olduğunu söyledi.

Gaziosmanpaşa Mahallesinde yaşayan 64 yaşındaki Hüseyin Gözel, koronavirüsle mücadele kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" sloganıyla başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na çocukların bile destek verdiğini görünce, bir haftalık kazancını bağışlamaya karar verdiğini söyledi.

Gözel, bir haftalık kazancı olan 500 lirayı bağışlamaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Kağıt toplayarak geçimini sağlayan Hüseyin Amca, "Yeter ki devletimiz, milletimiz sağ olsun, Allah'ım hayırlı uğurlu eylesin. Bu virüsü de devlet olarak inşallah Allah'ın izniyle def edeceğiz, kurtulacağız. Birlikte başaracağız." diye konuştu.

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