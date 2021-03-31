Koronavirüs İç Hastalıkları Uzmanı açıkladı İngiliz mutantı yüzde 35 daha bulaştırıcı
TÜRKİYE

İç Hastalıkları Uzmanı açıkladı: İngiliz mutantı yüzde 35 daha bulaştırıcı

İç Hastalıkları Uzmanı açıkladı: İngiliz mutantı yüzde 35 daha bulaştırıcı

Kayseri'de İç Hastalıkları Uzmanı Doktor Şerife Yılmaz, "İngiliz mutantı yüzde 35 oranında daha bulaştırıcıdır. O yüzden insanlarımızın aşılanmış olsalar bile bulaştırıcılık olmaması için maske, mesafe ve hijyen kurallarına devam etmeleri gerekmektedir" dedi.

Haber Merkezi DHA
İç Hastalıkları Uzmanı açıkladı: İngiliz mutantı yüzde 35 daha bulaştırıcı
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İç Hastalıkları Uzmanı Doktor Şerife Yılmaz, Türkiye'de ağırlıklı olarak görülen İngiltere mutantı hakkında bilgi verdi.

Yılmaz, İngiliz mutantının yüzde 35 oranında daha bulaştırıcı olduğunu söyleyerek, "O yüzden insanlarımızın aşılanmış olsalar bile bulaştırıcılık olmaması için maske, mesafe ve hijyen kurallarına devam etmeleri gerekmektedir. İngiliz mutantında hastaların semptomlarında bir değişiklik yok. Virüsün ilk görüldüğü gibi halsizlik, ateş, baş ağrısı, nefes darlığı, öksürük ve yorgunluk en temel belirtiler olmaya devam ediyor. Son haftalarda bizim de vaka sayılarımızda artış görülmektedir. İngiliz mutantlı hastaların takibinde en azından klinik olarak daha ağır seyretmediğini görüyoruz. Mutant virüste hastalık ağır geçmese de bulaştırıcılığı yüksek. Vaka artış oranımız yüzde 30 yükseldi. Hastalarda koku kaybı, eklem ağrıları ve halsizlik 6 hafta kadar sürmektedir" dedi.

Burundan sprey aşı yeni mutantlara karşı hızla değiştirilebilecek
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"İnsanlar sosyalleşmeden uzak durmalıdır"

Yılmaz, mevsim geçişleri nedeniyle vücut bağışıklığının zayıfladığına dikkat çekerek, "Mevsim geçişlerinde havaların bir ısınıp bir soğuması ile birlikte ümmin sistem çok zayıflamaktadır. İnsanların bu dönemde ümmin sistemini güçlendiren tarzda beslenmeyi ilke edinmesi gerekiyor. Havaların ısınması kimsede rehavete yol açmasın. Hasta olmamak için A, C ve D vitamini yönünden zengin beslenmeye dikkat edilmelidir. Ülke ve dünya olarak bir salgın ile mücadele ediyoruz. Bu nedenle insanların havaların ısınmasını fırsat bilerek piknik ve benzeri amaçla bu alanlara çıkmaması gerekiyor. İnsanlar sosyalleşmeden uzak durmalılar. Pandemi tedbirlerini elden bırakmamalılar" diye konuştu.

Eksi 80 derecede saklanıyor: 2,8 milyon BioNTech aşısı Türkiye'ye getirildi
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Türkiye'de başarılı bir şekilde yürütülen aşı çalışmalarına BionTech aşısı da dahil oldu.
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Son sevkiyatlarla toplam 2,8 milyon doza ulaşan BionTech aşıları, özel koşullara sahip Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı depolarına yerleştirildi.
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Analiz çalışmalarının ardından uygulanmaya başlanacak aşı nisanda 4.5 milyon doza ulaşacak. Ayrıca 30 milyon doz için firma ile opsiyonlu anlaşma sağlandı.
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Firmanın üretim kapasitesinin artmasıyla aşının ülkemize getirilme çalışmaları devam edecek.
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Aşılar, Sağlık Bakanlığı depolarında saklama koşullarına uygun olarak tasarlanan özel odalarda eksi 80 derecede muhafaza ediliyor.
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Ülkemize özgü aşı güvenliğini sağlayan Aşı Takip Sistemi (ATS) ile gerekli olan karekodlama işlemlerinin tamamlanmasıyla birlikte illerimize sevk edilerek uygulanmaya başlanacak. Sevk sırasında özel koli ve sıcaklık kayıt cihazları kullanılacak.
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Aşılar, il depolarında kuru buz dolu kolilerde 5-15 gün oda sıcaklığında veya eksi 20 derecede 14 gün saklanabiliyor. Aşı uygulama merkezlerine 120 saat içerisinde uygulanabilecek doz sayısı kadar flakon sevk edilecek. Aşı uygulama merkezi teslim aldığı aşıları 2-8 derecede aşı dolabında saklayacak.
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Sağlık Bakanlığı tarafından aşı tedariki ile ilgili yapılan açıklamada ise, “Tüm ülkelerde zaman zaman tedarik sorunları yaşanmış olmasına rağmen ülkemiz, aşıya erişim ve uygulanma rakamları dikkate alındığında dünyanın önde gelen ilk beş ülkesi arasında yer alıyor. Türkiye, aşı gönüllüsü güçlü insan kaynağı ile aynı anda iki farklı soğuk zincir gerektiren pandemi aşı uygulamasını da başarılı bir şekilde yürütmeye devam ediyor ifadeleri kullanıldı.
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Eksi 80 derecede saklanıyor: 2,8 milyon BioNTech aşısı Türkiye'ye getirildi
Anlaşmaları tamamlanan BionTech aşıları ülkeye geldi. Bu kapsamda 2.8 milyon doz BionTech aşısı Türkiye'ye getirilerek Sağlık Bakanlığı depolarına yerleştirildi.


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