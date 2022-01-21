Koronavirüs İki BioNTech üzerine TURKOVAC Antikor seviyesi ölçülecek
TÜRKİYE

İki BioNTech üzerine TURKOVAC: Antikor seviyesi ölçülecek

İnaktif Türk aşısı TURKOVAC’ın mRNA aşısı BioNTech üzerinde antikor seviyesi ölçülecek. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “2 doz BioNTech üzerine 1 doz Turkovac aşısı çalışmasını başlatacağız. mRNA üzeri inaktif aşı çalışması dünyada ilk olacak. Etik kurul izin verdi. İlk olarak Ankara Şehir Hastanesi merkezli başlayacak” dedi.


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Yasemin Asan Yeni Şafak
​İki BioNTech üzerine TURKOVAC: Antikor seviyesi ölçülecek
Turkovac

İnaktif olan Türk aşısı TURKOVAC’ın mRNA aşısı BioNTech üzerinde antikor seviyesi dünyada ilk kez ölçülecek. Yaklaşık üç haftadır hatırlatma dozu olarak uygulanan TURKOVAC’ın daha öncesinde iki Sinovac sonrası kıyaslama çalışması yapılmıştı.

Yani inaktif aşı üzerine inaktif aşı çalışması gerçekleşmişti. Yapılan çalışmalarla TURKOVAC’ın, Sinovac’a göre virüse yakalanma riskini yüzde 50 azalttığı ortaya konulmuştu. Ayrıca, yerli aşının çeşitli varyantlara karşı da yüzde 100 etkili olduğu tespit edilmişti.

Arşiv
Arşiv

ETİK KURUL ONAY VERDİ

Şimdi ise TURKOVAC ile ilgili dünyada bir ilk olacak çalışmaya başlanıyor. MRNA aşısı olan BioNTech üzerine inaktif aşı olan TURKOVAC’ın etkinliği ölçülecek. Bu çerçevede bilimsel çalışma için Etik Kurulu’nun onayı da alındı. Hem üniversitelerden hem de şehir hastanelerinden yer alan 10 kişilik jüri çalışmayı inceleyip, bilime uygunluğuna karar verdi. TURKOVAC, kuruldan bilimsel çalışma için onay aldı.

ANTİKOR SEVİYESİ ÖLÇÜLECEK

Yerli koronavirüs aşısı TURKOVAC’ta, çalışma dünyada bir ilk olacak. Koronavirüs ile mücadelede BioNTech iki doz aşısı üzerine bir doz TURKOVAC aşısı çalışmasının başlayacağını söyleyen Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Biz de diyoruz ki iki BioNTech üstü bir TURKOVAC. Hastada olan antikor değişimi gözlenecek. Etik Kurul çalışmasını tamamladı. İzin verdi, Pazartesi başlıyor. İlk başta Ankara Şehir Hastanesi merkezli başlayacak. MRNA üzeri inaktif çalışması dünyada ilk olacak” dedi. Ankara Şehir Hastanesi’nde başlayacak çalışma ile mRNA aşısı üzerine hatırlatma dozu TURKOVAC yapılarak, antikor seviyesi ölçülecek. Hastalara, katılmaları sorulacak, kabul etmeleri halinde çalışmaya dahil edilecek. Çalışmada kişiler BioNTech aşısı ile antikorları ve TURKOVAC aşısı olduktan sonraki antikor seviyeleri tespit edilerek, koruyuculuğu ortaya konulacak.

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