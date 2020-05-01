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Koronavirüs İlk kez plazma nakli yapılan hasta konuştu Teşekkür borcum var
TÜRKİYE

İlk kez plazma nakli yapılan hasta konuştu: Teşekkür borcum var

Malatya İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi’nde, Türkiye’de immün plazma naklinin ilk yapıldığı hasta olan ve yoğun bakımdan normal servise alınan Abidin Aybar, “ Eğer hayatta kalırsam büyük bir teşekkür borcum olacak. Şu an kritik dönemdeyim ama çok mutluyum” dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Abidin Aybar
Abidin Aybar

Malatya’da 30 Mart'ta rahatsızlanan, 23 yıllık öğretmen Abidin Aybar (58), Turgut Özal Tıp Merkezi'ne kaldırıldı. Burada yapılan 'Kovid-19' testi pozitif çıkan Aybar, sağlık durumu da ağırlaşınca yoğun bakımda tedaviye alındı. Tedavisi devam eden Aybar'a, 5 Nisan günü immün plazma nakli yapıldı. Türkiye'de plazma tedavisinin ilk uygulandığı hasta olan Aybar, 15 Nisan'da iyileşme görülmesiyle solunum cihazından ayrıldı. Yapılan son testlerle koronavirüsü yendiği belirlenen Aybar, 27 Nisan'da yoğun bakımdan çıkarılıp, normal servise alındı. Sağlık durumu iyiye giden Aybar, iyileşmesinde sağlık çalışanlarının büyük emeği olduğunu söyledi.

ÖĞRENCİLERİMİ ÇOK SEVİYORUM

Mustafa Avni Cüre İlkokulu'nda sınıf öğretmeni olarak görev yapan, 3 çocuk babası Abidin Aybar, "Herkese teşekkür ediyorum. Zaten uzun süreyi yoğun bakımda geçirdim, olayın farkında bile değilim. Eğer hayatta kalırsam büyük bir teşekkür borcum olacak. Sevenlerim ve sevdiklerime gerekli mesajı iletemediğim için üzgünüm. Öğrencilerimi çok seviyorum. Hepsini tek tek öpüyorum" diye konuştu.

EVDE KALIN HAYATTA KALIN

  • Hastaneye gelme sürecini de anlatan Aybar, "Çevremizdeki birkaç sağlık kuruluşundan geçtikten sonra buraya geldim. Buradan sonra kendimi bıraktım hastanede ve bu noktaya geldim. Şu an çok kritik bir dönemdeyim ama çok mutluyum. Herkese sağlık diliyorum. Vatandaşlar da evlerindekalsınlar, hayatta kalsınlar" dedi.

Türkiye'deki ilk plazma tedavisi yapılan hasta normal servise alınacak
HAYAT
Türkiye'deki ilk plazma tedavisi yapılan hasta normal servise alınacak
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