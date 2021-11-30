İnaktif aşılar Omicron’a daha etkili

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Alper Şener, özellikle Afrika ülkeleri temelli başlayan “Omicron” varyantına aşıların etki edip etmeyeceğine dair değerlendirmelerde bulundu. Aşıların bu varyanta etkililiği konusunda araştırmaların sürdüğünü belirten Şener, mRNA aşılarının sadece Spike proteinine karşı antikor oluşturduğunu, inaktif aşıların ise bu proteinin yanında N ve M proteinlerine karşı da antikor oluşturduğunu, Omicron varyantıyla bunun bir avantaj olarak ortaya çıktığını dile getirdi.

KORONAVİRÜS Moderna Omicron aşısı için tarih verdi

Prof. Dr. Alper Şener

KORUMADA ÜSTÜNLÜK SAĞLAYACAK

Prof. Dr. Şener, şöyle konuştu: “BioNtech aşısının sadece Spike proteinine karşı oluşturduğu antikor yanıtının Omicron varyantından olumsuz etkilenebileceği yönünde bir hipotez var. Bizim ülkemizde uygulanan inaktif aşılar Sinovac ve TURKOVAC’ın bu açıdan bir avantajı olabilir. İnaktif aşıların bu ve benzeri varyantlara karşı koruma yelpazesinde keskinlik ve üstünlük sağlayacağını düşünüyorum.”

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