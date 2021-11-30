Koronavirüs İnaktif aşılar Omicrona daha etkili
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İnaktif aşılar Omicron’a daha etkili

Koronavirüsün yeni varyantı Omicron’a karşı aşıların etkisi araştırılıyor. Bilim Kurulu Üyesi Prof. Alper Şener, “İnaktif aşıların bu ve benzeri varyantlara karşı koruma yelpazesinde keskinlik ve üstünlük sağlayacağını düşünüyorum” dedi. Şener, daha hızlı yayılma potansiyeline sahip Omicron varyantının PCR analizinin henüz tamamlanmadığını söyledi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
İnaktif aşılar Omicron’a daha etkili
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Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Alper Şener, özellikle Afrika ülkeleri temelli başlayan “Omicron” varyantına aşıların etki edip etmeyeceğine dair değerlendirmelerde bulundu. Aşıların bu varyanta etkililiği konusunda araştırmaların sürdüğünü belirten Şener, mRNA aşılarının sadece Spike proteinine karşı antikor oluşturduğunu, inaktif aşıların ise bu proteinin yanında N ve M proteinlerine karşı da antikor oluşturduğunu, Omicron varyantıyla bunun bir avantaj olarak ortaya çıktığını dile getirdi.

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Prof. Dr. Alper Şener
Prof. Dr. Alper Şener

KORUMADA ÜSTÜNLÜK SAĞLAYACAK

Prof. Dr. Şener, şöyle konuştu: “BioNtech aşısının sadece Spike proteinine karşı oluşturduğu antikor yanıtının Omicron varyantından olumsuz etkilenebileceği yönünde bir hipotez var. Bizim ülkemizde uygulanan inaktif aşılar Sinovac ve TURKOVAC’ın bu açıdan bir avantajı olabilir. İnaktif aşıların bu ve benzeri varyantlara karşı koruma yelpazesinde keskinlik ve üstünlük sağlayacağını düşünüyorum.”

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