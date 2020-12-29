Koronavirüs İngiliz sağlık sistemi krizde
DÜNYA

İngiliz sağlık sistemi krizde

İngiltere’de sağlık sistemi, hızla artan Kovid-19 vakalarıyla başa çıkamama tehlikesi yaşıyor. Verilere göre, hastanede tedavi gören hasta sayısı, salgının ilk dalgasındaki sayıyı geçmek üzere.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

İLK DALGAYI GEÇMEK ÜZERE

İngiltere’de yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) hızlı yayılan mutasyonu nedeniyle Ulusal Sağlık Hizmeti’nin (NHS) hasta sayısıyla başa çıkamama tehlikesiyle karşı karşıya olduğu uyarısı yapıldı. Times gazetesi, hasta sayılarının ilk salgın dalgasındaki sayıyı geçmek üzere olduğunu belirterek ülke genelinde hastanelerde 12 Nisan itibarıyla 21 bin 683 hasta bulunduğunu ve sonra düştüğünü, 22 Aralık’ta ise 21 bin 286 Kovid-19 hastasının hastanelerde tedavi gördüğünü vurguluyor.

SAVAŞ ALANINA DÖNDÜ

Başkent Londra’daki doktorların, hastanelerinin bir “savaş alanını” andırmaya başladığını söylediği, Galler’deki yetkililerin ise, yoğun bakım servislerinde çalışma tecrübesi olan herkese, gelip duruma yardım etmeleri çağrısında bulunulduğu kaydediliyor. İskoçya Tıp Fakülteleri Akademisi üyelerinin de NHS ve kamu sağlığı hizmetlerinin büyük bir baskı altında olduğunu belirttiği ifade ediliyor. Kraliyet Cerrahlar Birliği’nden Michael Griffin de “Ocak ve Şubat ayları kritik olacak” diyor.

OXFORD AŞISI ONAY BEKLİYOR

Öte yandan, Oxford Üniversitesi’nin ilaç devi Astra Zeneca ile birlikte geliştirdiği Covid-19 aşısının bu hafta onay alması beklenirken, NHS’in 10 bin tıp görevlisi ve gönüllüyü seferber ettiği ve her hafta bir milyon kişinin aşılanması amacıyla ülke çapında aşı merkezleri kurulacağı belirtiliyor. Daha önce onay alan Pfizer-Biontech aşısının ise şimdiye dek yarım milyon kişiye yapıldığı kaydediliyor.

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