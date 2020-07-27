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Koronavirüs İngilterede ilk defa evcil hayvanda koronavirüs tespit edildi
DÜNYA

İngiltere'de ilk defa evcil hayvanda koronavirüs tespit edildi

İngiltere Veterinerlik Ofisinden yapılan açıklamada, 22 Temmuz'da İngiltere'nin Weybridge kentindeki Hayvan ve Bitki Sağlığı Ajansında bir evcil kediye Kovid-19 testinin yapıldığı ve sonuçlarının pozitif çıktığı belirtildi.

Haber Merkezi AA
Foto: Arşiv.
Foto: Arşiv.

İngiltere'de, ilk kez evde bakılan kedide yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) tespit edildiği bildirildi.

  • Kedinin, ülkede Kovid-19'un tespit edildiği ilk hayvan olarak kayıtlara geçtiği ifade edilirken, evcil kediye Kovid-19 virüsünün nasıl bulaştığına yönelik çalışmaların da devam ettiği kaydedildi.

İngiltere Veterinerlik Ofisi Müdürü Christine Middlemiss, İngiltere'de nadir görülen bir olayla karşılaştıklarını belirterek, evcil hayvanların bu hastalığı insanlara yaymada rol oynadığına dair bir kanıt olmadığına dikkati çekti.

İngiltere Halk Sağlığı Kurumu Tıp Direktörü Yvonne Doyle ise hayvanlara virüsün insanlardan bulaşmış olabileceğini aktardı.

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