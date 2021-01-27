Koronavirüs İngilterede koronavirüs bilançosu korkutucu düzeyde
DÜNYA

İngiltere'de koronavirüs bilançosu korkutucu düzeyde

İngiltere'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 1725 artarak 101 bin 887'ye yükseldi. 25 bin 308 yeni vakanın tespit edildiği ülkede, Kovid-19 aşısının ilk dozunu yaptıranların sayısı 7 milyon 164 bin 387'ye ulaştı. Ülkede Kovid-19 nedeniyle 37 bin 605 kişinin hastanelerde tedavisi sürüyor, bu kişilerden 3 bin 961'i yoğun bakımda bulunuyor.

Haber Merkezi AA
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

İngiltere Sağlık Bakanlığının yayımladığı verilere göre, ülkede son 24 saatte 25 bin 308 Kovid-19 vakası tespit edildi, vaka sayısı 3 milyon 715 bin 54'e çıktı.

İngiltere ve Almanya alarm veriyor: Vaka ve ölümler kontrolden çıktı
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İngiltere ve Almanya alarm veriyor: Vaka ve ölümler kontrolden çıktı

Avrupa'da en çok can kaybı İngiltere'de

  • Son 24 saatte 1725 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle can kaybı sayısı 101 bin 887'ye yükseldi. İngiltere, Avrupa'da Kovid-19 nedeniyle en çok can kaybının yaşandığı ülke olmaya devam ediyor.

İngiltere’den kaçış
DÜNYA
İngiltere’den kaçış

Kovid-19 aşısının ilk dozunu yaptıranların sayısı 7 milyon 164 bin 387'ye ulaştı, bunlardan 474 bin 156'sına ikinci doz aşı uygulandı.

Test sayısı 67 milyonu geçti

  • Ülkede Kovid-19 nedeniyle 37 bin 605 kişinin hastanelerde tedavisi sürüyor, bu kişilerden 3 bin 961'i yoğun bakımda bulunuyor. Bir günde 596 bin 845 test yapılırken, test sayısı mükerrerler dahil 67 milyon 40 bin 373 oldu.
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