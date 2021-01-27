İngiltere'de koronavirüs bilançosu korkutucu düzeyde İngiltere'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 1725 artarak 101 bin 887'ye yükseldi. 25 bin 308 yeni vakanın tespit edildiği ülkede, Kovid-19 aşısının ilk dozunu yaptıranların sayısı 7 milyon 164 bin 387'ye ulaştı. Ülkede Kovid-19 nedeniyle 37 bin 605 kişinin hastanelerde tedavisi sürüyor, bu kişilerden 3 bin 961'i yoğun bakımda bulunuyor.

Haber Merkezi 27 Ocak 2021, 20:13 Son Güncelleme: 27 Ocak 2021, 20:27 AA