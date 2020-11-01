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Koronavirüs İngilterede bir ay sokağa çıkma yasağı ilan edildi
DÜNYA

İngiltere’de koronavirüs nedeniyle bir ay sokağa çıkma yasağı ilan edildi

İngiltere’de bir ay sokağa çıkma yasağı ilan edildi

İngiltere’de koronavirüs vaka sayılarında meydana gelen artış sonrası dikkat çeken bir adım atıldı. İngiltere Başbakanı Boris Johnson artan korona virüs vakaları nedeniyle 5 Kasım’dan itibaren 1 ay süreyle ulusal çapta sokağa çıkma yasağı ilan edildiğini açıkladı.

Haber Merkezi İHA
Foto/arşiv
Foto/arşiv

Avrupa ülkeleri korona virüs salgının etkisini arttırması ile yeniden karantina tedbirlerini uygulamaya başladı. İngiltere Başbakanı Boris Johnson yaptığı açıklamada, ülke genelinde artan vakalar nedeni ile 5 Kasım’dan 2 Aralık tarihine kadar sürecek olan 4 haftalık ulusal çapta sokağa çıkma yasağının ilan edildiğini duyurdu.

İngiltere’de uygulanacak olan sokağa çıkma yasağı ile okullar dışındaki tüm perakende mağazaları, restoranlar, barlar ve hizmet sektöründeki diğer işletmeler bir ay boyunca kapatılacak.

Yerel kısıtlamaların işe yaramadığını kabul ettiğini dile getiren Johnson, ölüm oranının Nisan ayından daha fazla olduğunu aktardı. Başbakan Johnson, hastaneye yatışlardaki artış nedeniyle "doğa karşısında alçak gönüllü olmalıyız" dedi.
Johnson, Avrupa’nın büyük bir bölümünde olduğu gibi İngiltere’de de ulusal kısıtlamaların yeniden uygulanması gerektiğini aktarırken, "Harekete geçmezsek, bu ülkede ölüm vakalarının birkaç bin rakamlarla arttığını görebiliriz" dedi.
5 Kasım’dan itibaren vatandaşların eğitim, çalışma, egzersiz, temel ihtiyaçlar ve tıbbi nedenler dışında dışarı çıkmaması gerektiğine vurgu yapan Johnson, perakende mağazaları ile paket servis yapmayan bar, restoran, eğlence merkezleri gibi işletmelerin kapalı kalması gerektiğini belirtti. Johnson, hükümetin verdiği maaş desteği programının Aralık ayına kadar uzatıldığını açıkladı.

Covid-19 vakalarının Noel dönemine kadar azalacağını umduğunu ifade eden Johnson, "Bu Noel farklı olacak ancak zorlu eylemi şimdi uygulamak Noel için yeniden ailelerin bir araya gelebilmesine umut olacak" dedi. Başbakan Johnson, hızlı sonuç veren korona virüs testlerinde büyük bir genişletme yapılacağına yönelik söz verirken, "Ülke çapında, okullarda ve hastanelerde yaptığımız denemelerden bu testleri sadece insanlardaki enfeksiyonları bulmak için değil, aynı zamanda hastalığı azaltmak içinde kullanabileceğimizi biliyoruz” ifadelerini kullandı. Johnson konuşmasının sonunda, evde kalın, Sağlık Servisini (NHS) koruyun ve hayat kurtarın mesajlarının altını çizdi.

Toplam vaka sayısı bir milyonu aştı

İngiltere Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 21 bin 915 yeni vakanın tespit edilmesi ile toplam vaka sayısının 1 milyon 11 bin 660’a ulaştığı belirtildi. Bakanlık, son 24 saatte 326 kişinin hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybının 46 bin 555’e yükseldiğini açıkladı.
  • İngiltere, İspanya ve Fransa’nın ardından Avrupa’da 1 milyon vaka sayısını geçen 3’üncü ülke olurken, dünyada ise 9’uncu sırada yer alıyor.

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