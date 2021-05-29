Koronavirüs İngiltereye Hint varyantı darbesi
DÜNYA

İngiltere'ye Hint varyantı darbesi

Koronavirüsle mücadelede önemli yol alan İngiltere’de haftalık vaka sayıları iki katına çıktı. Yeni vakaların yüzde 75’inin Hindistan varyantı olduğu bildirildi. Başbakan Boris Johnson, varyantın İngiltere’nin yeniden açılmasını engelleyebileceği konusunda uyardı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
İngiltereye Hint varyantı darbesi
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ÜLKEYİ ETKİSİ ALTINA ALIYOR

Kovid-19 ile mücadelede en başarılı ülkelerin başında gelen İngiltere’de vaka sayıları artıyor. Hindistan varyantının ülkeyi etkisi altına almaya başladığı bildirilirken Başbakan Boris Johnson, varyantın İngiltere’nin yeniden açılmasını engelleyebileceği konusunda uyarıda bulundu. Johnson yaptığı açıklamada, ilk olarak Hindistan’da tespit edilen varyantın İngiltere’de hızla yayılması nedeniyle ülkenin planlanandan daha uzun süre beklemesi gerekebileceğini belirtti.

Boris Johnson
Boris Johnson

AŞININ ETKİSİ İZLENECEK

Daha önce İngiltere’de tüm kısıtlamaların 21 Haziran’da kaldırılmasını planlayan bir yol haritası hazırladıklarını belirten Johnson, varyantın hızla yayılmasının bu planı tehdit edebileceğini söyledi. Başbakan, ülkedeki karantina durumunun sonraki adımının aşı takviyelerinin varyanta karşı ne kadar etkili olduğuna bağlı olacağını belirtirken, “Şu andaki verilerde yol haritasından sapmamızı gerektirecek hiçbir şey görmüyorum. Ancak beklememiz gerekebilir” dedi.

DÖRTTE ÜÇÜ HİNT VARYANTI

İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock da yaptığı açıklamada, kısıtlamaların 21 Haziran’da kaldırılıp kaldırıla- mayacağına dair 14 Haziran’da resmî bir değerlendirme yapılacağını söyledi. Hancock parlamentoya, “Kısıtlamaları ancak güvenli olursa kaldıracağız” derken daha sonra düzenlediği basın toplantısında, ülkedeki yeni koronavirüs vakalarının dörtte üçünün Hindistan varyantı olduğunu söyledi. Önümüzdeki iki ila üç hafta içinde toplanan verilerin, kısıtlamaların kaldırılması noktasında kritik olacağı belirtiliyor.

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