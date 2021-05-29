İngiltere'ye Hint varyantı darbesi

ÜLKEYİ ETKİSİ ALTINA ALIYOR

Kovid-19 ile mücadelede en başarılı ülkelerin başında gelen İngiltere’de vaka sayıları artıyor. Hindistan varyantının ülkeyi etkisi altına almaya başladığı bildirilirken Başbakan Boris Johnson, varyantın İngiltere’nin yeniden açılmasını engelleyebileceği konusunda uyarıda bulundu. Johnson yaptığı açıklamada, ilk olarak Hindistan’da tespit edilen varyantın İngiltere’de hızla yayılması nedeniyle ülkenin planlanandan daha uzun süre beklemesi gerekebileceğini belirtti.

Boris Johnson

Daha önce İngiltere’de tüm kısıtlamaların 21 Haziran’da kaldırılmasını planlayan bir yol haritası hazırladıklarını belirten Johnson, varyantın hızla yayılmasının bu planı tehdit edebileceğini söyledi. Başbakan, ülkedeki karantina durumunun sonraki adımının aşı takviyelerinin varyanta karşı ne kadar etkili olduğuna bağlı olacağını belirtirken, “Şu andaki verilerde yol haritasından sapmamızı gerektirecek hiçbir şey görmüyorum. Ancak beklememiz gerekebilir” dedi.

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İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock da yaptığı açıklamada, kısıtlamaların 21 Haziran’da kaldırılıp kaldırıla- mayacağına dair 14 Haziran’da resmî bir değerlendirme yapılacağını söyledi. Hancock parlamentoya, “Kısıtlamaları ancak güvenli olursa kaldıracağız” derken daha sonra düzenlediği basın toplantısında, ülkedeki yeni koronavirüs vakalarının dörtte üçünün Hindistan varyantı olduğunu söyledi. Önümüzdeki iki ila üç hafta içinde toplanan verilerin, kısıtlamaların kaldırılması noktasında kritik olacağı belirtiliyor.