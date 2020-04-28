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Koronavirüs İran Cumhurbaşkanı Ruhani Devlet kurumları ihtiyaç fazlası mallarını satmalı
DÜNYA

İran Cumhurbaşkanı Ruhani: Devlet kurumları ihtiyaç fazlası mallarını satmalı

İran Cumhurbaşkanı Ruhani, devlet kurumlarının tümünde tasarruf ilkelerine riayet edilmesinin ve kurumların ellerindeki ihtiyaç fazlası mal ve mülkün satılmasının zorunlu olduğunu belirtti.

Haber Merkezi AA
İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani.
İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani.

Ruhani, başkent Tahran'da düzenlenen Ekonomik Koordinasyon Yüksek Konseyi toplantısında konuştu.

  • Üretim faaliyetlerini destekleyeceklerini ifade eden Hasan Ruhani, "Mevcut şartlarda ilaç ve temel ihtiyaçların sağlanması ve üretim alanlarının ihtiyaçları için döviz temin edilmesi zaruridir. Bu konuda ilgili yetkililer ciddiyetle meseleyi ele almalıdır" dedi.

Ruhani, devlet kurumlarının tümünde tasarruf ilkelerine riayet edilmesinin ve kurumların ellerindeki ihtiyaç fazlası mal ve mülkün satılmasının zorunlu olduğunu söyledi.

Ülke genelindeki yarım kalmış projelerin de bitirilmesini isteyen Ruhani, "Yüzde 80'den fazla ilerleme sağlanan ancak henüz tamamlanmamış projelerin bitirilmesi için ciddiyetle çalışılmalıdır" ifadelerini kullandı.

Ruhani ayrıca, vatandaşların borsaya ilgisinin arttığına dikkati çekerek, şirketlere hisselerini daha fazla borsaya arz etme çağrısında bulundu.

ABD-İran sorunları devam ediyor

İran'da ekonomik sorunlar, ABD'nin Mayıs 2018'de nükleer anlaşmadan tek taraflı ayrılarak, Tahran'a yönelik yaptırımları tekrar uygulamasının ardından derinleşmişti.

  • Çin'den dünyaya yayılarak küresel salgına dönüşen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hastalığından en çok etkilenen ülkelerden İran'da salgının boyutları ülke ekonomisindeki sorunları daha da artırıyor.

İran Hükümet Sözcüsü Ali Rebii, 11 Nisan'da yaptığı açıklamada, salgın nedeniyle yaklaşık 3,3 milyon çalışanın doğrudan zarar gördüğünü, 1,5 milyondan fazla işletmenin de faaliyetlerini sonlandırmak zorunda kaldığını aktarmıştı.

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