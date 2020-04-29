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Koronavirüs İranda koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 6 bine yaklaştı
DÜNYA

İran’da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 6 bine yaklaştı

İran’da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 6 bine yaklaştı

İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 80 artarak 5 bin 957'ye yükseldi. Ülkede toplam vaka sayısının ise 93 bin 657 olduğu açıklandı.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Kiyanuş Cihanpur, devlet televizyonundan canlı yayınlanan açıklamasında, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle ülke genelinde 80 kişinin daha yaşamını yitirdiğini ve 1073 yeni vaka tespit edildiğini duyurdu.

Böylece ülkede Kovid-19 kaynaklı can kaybının 5 bin 957'ye çıktığını aktaran Cihanpur, toplam vaka sayısının ise 93 bin 657 olduğunu bildirdi.

Virüse yakalanan hastalardan 2 bin 965'inin durumunun kritik olduğunu dile getiren Sağlık Bakanlığı Sözcüsü, şu ana kadar iyileşen hasta sayısının ise 73 bin 791 olduğunu belirtti.

Cihanpur ayrıca ülke genelinde bugüne kadar yapılan Kovid-19 test sayısının 453 bin 386 olduğunu kaydetti.

İran'da halk koronavirüs yardımı alabilmek için telefonculara hücum etti
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İran'da halk koronavirüs yardımı alabilmek için telefonculara hücum etti
Dünyayı etkisi altına alan koronavirüsten (Covid-19) salgınından en çok etkilenen ülkeler arasında yer alan İran'da dar gelirli vatandaşlara kredi verilmesi kararlaştırıldı.Tahran yönetimi, verilecek kredinin cep telefonuna gönderilecek mesajın onaylanmasına tabi tutulacağı açıklamasının ardından cep telefonu olmayan yüzlerce halk sosyal mesafe kuralını çiğnerek, telefon bayilerine akın etti. Çoğu zaman sosyal mesafe kurallarının hiçe sayarak oluşan kalabalık, basında ve sosyal medya tepkiyle karşılandı.


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