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Koronavirüs İranda koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 6 bini geçti
TÜRKİYE

İran'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 6 bini geçti

İran'da Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 71 artarak 6 bin 28'e yükseldi. Ülkede toplam vaka sayısı ise 94 bin 640'a çıktı.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 71 artarak 6 bin 28'e yükseldi.

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Kiyanuş Cihanpur, devlet televizyonundan canlı yayınlanan açıklamasında, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle ülke genelinde 71 kişinin daha yaşamını yitirdiğini ve 983 yeni vaka tespit edildiğini duyurdu.

Böylece ülkede Kovid-19 kaynaklı can kaybının 6 bin 28'e çıktığını aktaran Cihanpur, toplam vaka sayısının ise 94 bin 640 olduğunu bildirdi.

Virüse yakalanan hastalardan 2 bin 976'sının durumunun kritik olduğunu dile getiren Sağlık Bakanlığı Sözcüsü, şu ana kadar iyileşen hasta sayısının ise 75 bin 103 olduğunu belirtti.

Cihanpur ayrıca ülke genelinde bugüne kadar yapılan Kovid-19 test sayısının 463 bin 295 olduğunu kaydetti.

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Dünyayı etkisi altına alan koronavirüsten (Covid-19) salgınından en çok etkilenen ülkeler arasında yer alan İran'da dar gelirli vatandaşlara kredi verilmesi kararlaştırıldı.Tahran yönetimi, verilecek kredinin cep telefonuna gönderilecek mesajın onaylanmasına tabi tutulacağı açıklamasının ardından cep telefonu olmayan yüzlerce halk sosyal mesafe kuralını çiğnerek, telefon bayilerine akın etti. Çoğu zaman sosyal mesafe kurallarının hiçe sayarak oluşan kalabalık, basında ve sosyal medya tepkiyle karşılandı.


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