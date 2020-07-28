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Koronavirüs İranda koronavirüsten son 24 saatte 235 kişi hayatını kaybetti
DÜNYA

İran'da koronavirüste son durum

İran'da koronavirüsten son 24 saatte 235 kişi hayatını kaybetti

İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 235 artarak 16 bin 147'ye yükseldi. Ülkede toplam can kaybı 16 bin 147'ye, vaka sayısı da 296 bin 273'e çıktı.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, Kovid-19 salgınında son 24 saatte 235 kişinin daha yaşamını yitirdiğini ve 2 bin 667 yeni vaka tespit edildiğini söyledi.

Lari, böylece Kovid-19 kaynaklı toplam can kaybının 16 bin 147'ye, vaka sayısının da 296 bin 273'e çıktığını aktardı.

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Hastalardan 3 bin 902'sinin durumunun ağır olduğunu ifade eden Lari, tedavileri tamamlanan 257 bin 19 kişinin ise taburcu edildiğini belirtti.

Sözcü Lari, ülkede şu ana kadar yapılan toplam test sayısının da 2 milyon 380 bin 122 olduğu bilgisini paylaştı.

Lari, Tahran, Mazenderan, Gülistan, Fars, Doğu Azerbaycan, Erdebil, İsfahan, Elburz, İlam, Rezevi Horasanı, Kirman, Kuzey Horasan, Simnan, Loristan ve Hürmüzgan'ın "kırmızı bölgeler", Batı Azerbaycan, Huzistan, Buşehr, Çaharmahal-Bahtiyari, Zencan, Hemedan, Merkezi, Yezd, Gilan, Kum ve Kohgiluye- Buyer Ahmed'in de "riskli bölgeler" olarak belirlendiğini sözlerine ekledi.

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İran'da beyaz bölgelerdeki camiler ibadete açıldı
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İran'da beyaz bölgelerdeki camiler ibadete açıldı
İran'da, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında sosyal sınırlamaların uygulanmasıyla ilgili az tehlikeli olarak nitelendirilen beyaz bölgelerde camiler ibadete açıldı. Belirlenen beyaz bölgelerden Kazvin eyaletine bağlı Abyek ilçesindeki İmam Sadık Camisi'nde, vatandaşlar belirlenen kurallara uyarak namaz kılıp ibadetlerini gerçekleştirdi.


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