Koronavirüs Hızlı koronavirüs testi yapıp 5 bin kişiye sosyal mesafesiz konser verdiler
DÜNYA

İspanya’da 5 bin kişilik “sosyal mesafesiz” konser

Hızlı koronavirüs testi yapıp 5 bin kişiye sosyal mesafesiz konser verdiler

İspanya’da korona virüs salgını döneminde ilk kez sosyal mesafe kuralı olmayan ve yüksek katılımlı konser gerçekleştirilirken, konsere gelen 5 bin kişiye hızlı Covid-19 testi yapıldı. Kültür-sanat etkinliklerine devam edilmesi gerektiğini savunan Barselona Belediyesi ve Katalonya Özerk Yönetimi de bu tip etkinliklere destek verdiklerini söyledi.

Haber Merkezi İHA
İspanya’da 5 bin kişilik “sosyal mesafesiz” konser
Başkent Barselona’da bulunan Sant Jordi Spor Salonu’nda düzenlenen konsere 5 bin kişi katıldı.

İspanya’da yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını döneminde ilk kez sosyal mesafe kuralının olmadığı ve yüksek katılımlı bir konser düzenlendi.

Başkent Barselona’da bulunan Sant Jordi Spor Salonu’nda düzenlenen konsere 5 bin kişi katıldı.
Başkent Barselona’da bulunan Sant Jordi Spor Salonu’nda düzenlenen konsere 5 bin kişi katıldı.

Başkent Barselona’da bulunan Sant Jordi Spor Salonu’nda düzenlenen konsere 5 bin kişi katıldı. Covid-19 testi pozitif olanlar ve ateşi yüksek kişiler konsere alınmazken, konsere gelen herkese saat 09:00-16:00 arasında hızlı Covid-19 testi yapıldı.

Başkent Barselona’da bulunan Sant Jordi Spor Salonu’nda düzenlenen konsere 5 bin kişi katıldı.
Başkent Barselona’da bulunan Sant Jordi Spor Salonu’nda düzenlenen konsere 5 bin kişi katıldı.
Ayrıca konserde, FFP2 tipi maske takma ve dezenfektan kullanma zorunluluğu getirildi.

Konsere gelen herkese saat 09:00-16:00 arasında hızlı Covid-19 testi yapıldı.
Konsere gelen herkese saat 09:00-16:00 arasında hızlı Covid-19 testi yapıldı.

Kültür-sanat etkinliklerine devam edilmesi gerektiğini savunan Barselona Belediyesi ve Katalonya Özerk Yönetimi de bu tip etkinliklere destek verdiklerini söyledi.

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