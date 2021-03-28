İspanya’da 5 bin kişilik “sosyal mesafesiz” konser Hızlı koronavirüs testi yapıp 5 bin kişiye sosyal mesafesiz konser verdiler İspanya’da korona virüs salgını döneminde ilk kez sosyal mesafe kuralı olmayan ve yüksek katılımlı konser gerçekleştirilirken, konsere gelen 5 bin kişiye hızlı Covid-19 testi yapıldı. Kültür-sanat etkinliklerine devam edilmesi gerektiğini savunan Barselona Belediyesi ve Katalonya Özerk Yönetimi de bu tip etkinliklere destek verdiklerini söyledi.

Haber Merkezi 28 Mart 2021, 07:14 Son Güncelleme: 28 Mart 2021, 07:20 İHA