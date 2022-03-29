İspanya'da Kovid artık sıradan grip

İspanya, Kovid-19 salgınına bundan böyle grip muamelesi yapma kararı aldı. Vaka sayısı çok olmasına rağmen vefat sayılarındaki düşüşe karşı Kamu Sağlığı Kontrol ve Gözetim Stratejisi Komisyonu yeni kararlar aldı.

Buna göre hafif veya asemptomatik vakalar bundan böyle zorunlu karantina kapsamından çıktı. Kırılgan iş kollarında çalışanlarda Kovid çıkan personel 5 gün ev karantinasında kalmayı sürdürecek. Pozitif çıkanlarda belirtilerin “orta” veya “yüksek” seviyede olması durumunda ise aile doktorlarınca verilecek raporlara göre ev istirahati uygulanacak.

KIRILGAN GRUBA ODAKLANILACAK

Kovid-19’un salgın aşamasının atlatıldığına kanaat getiren İspanyol sağlık uzmanları, bundan böyle Kovid-19’da sadece hastanede tedavi görenlere ve kırılgan grupta (yaşlılar ve kronik hastalar) olanlara odaklanılacağını açıkladı.

Ülkede sadece iş yerlerinde, toplu ulaşımda, hastanelerde maske kullanılıyor. Son 14 günde 181 bin 307 vaka tespit edilen ülkede her 100 bin kişide çıkan ortalama vaka 386. Son 7 günde 182 kişinin öldüğü bilgisini verildi.

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