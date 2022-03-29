İspanya'da Kovid artık sıradan grip

İspanya, Kovid-19 salgınına bundan böyle grip muamelesi yapma kararı aldı. Vaka sayısı çok olmasına rağmen vefat sayılarındaki düşüşe karşı Kamu Sağlığı Kontrol ve Gözetim Stratejisi Komisyonu yeni kararlar aldı.
- Buna göre hafif veya asemptomatik vakalar bundan böyle zorunlu karantina kapsamından çıktı. Kırılgan iş kollarında çalışanlarda Kovid çıkan personel 5 gün ev karantinasında kalmayı sürdürecek. Pozitif çıkanlarda belirtilerin “orta” veya “yüksek” seviyede olması durumunda ise aile doktorlarınca verilecek raporlara göre ev istirahati uygulanacak.
KIRILGAN GRUBA ODAKLANILACAK
Kovid-19’un salgın aşamasının atlatıldığına kanaat getiren İspanyol sağlık uzmanları, bundan böyle Kovid-19’da sadece hastanede tedavi görenlere ve kırılgan grupta (yaşlılar ve kronik hastalar) olanlara odaklanılacağını açıkladı.
- Ülkede sadece iş yerlerinde, toplu ulaşımda, hastanelerde maske kullanılıyor. Son 14 günde 181 bin 307 vaka tespit edilen ülkede her 100 bin kişide çıkan ortalama vaka 386. Son 7 günde 182 kişinin öldüğü bilgisini verildi.