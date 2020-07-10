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Koronavirüs Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu 8e kadar düşen vaka sayısı bugün 71e çıktı
İSPARTA TÜRKİYE

Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu: 8’e kadar düşen vaka sayısı bugün 71’e çıktı

Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu: 8’e kadar düşen vaka sayısı bugün 71’e çıktı

Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu, kentte Kovid-19’lu vaka sayısının geçen haftalarda 8’e kadar düşmesine rağmen bugün rakamın 71’e yükseldiğini açıkladı ve vatandaşları rehavete kapılmamaları konusunda uyardı.

Haber Merkezi İHA
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Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği Isparta Şube Başkanı Yalçın Baysan ve yönetim kurulu üyelerini kabul etti. Buluşmada Isparta’da Kovid-19 pandemisi ile ilk günden buyana bütün kamu kurum ve kuruluşları ve STK’lar ile iş birliği içinde çalışma yaptıklarını anlatan Vali Ömer Seymenoğlu, süreci ekonomik, fiziksel ve sağlık yönünden en az kayıpla atlatmak için çalıştıklarını söyledi.

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Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği Isparta Şube Başkanı Yalçın Baysan ve yönetim kurulu üyelerini kabul etti.

"Vaka sayısı 71’e yükseldi"

Seymenoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın önderliği ve bilim kurulunun aldığı kararlar ile ilgili bakanlıkların çalışmalarını kente yansıttıklarını ifade ederek, Isparta’da durumun şu anda iyi olduğunu ancak bunun rehavete yol açmaması gerektiğine değindi.

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Seymenoğlu, "Şehrimizde vaka sayısını geçtiğimiz haftalarda 8 kişiye kadar düşürmüştük ancak bugün itibari ile ilimizdeki vaka sayısı 71’e yükseldi" dedi.

“Ekonomi ve tarımı diri tutmalıyız” diyen Vali Seymenoğlu, kontrollü bir şekilde hayatın devam edeceğini belirterek, alınan kararlara uyulması konusunda vatandaşları uyardı.

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