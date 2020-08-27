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Koronavirüs İsrailde koronavirüs salgınında ikinci dalga Vaka sayısı 110 bini aştı
DÜNYA

İsrail'de koronavirüs ölü ve günlük vaka sayısı

İsrail'de koronavirüs salgınında ikinci dalga: Vaka sayısı 110 bini aştı

İsrail'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilen kişi sayısı 110 bin 186'ya ulaşırken, can kaybı 883'e çıktı. Açıklamada ayrıca, hastalardan 410'unun durumunun ağır olduğu, 87 bin 714 kişinin ise iyileştiği aktarıldı.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 teşhisi konulan 8 hastanın daha yaşamını yitirdiği belirtildi.

Ülkede böylece Kovid-19 kaynaklı can kaybının 883'e ulaştığı, 1387 kişide daha Kovid-19 tespit edilmesiyle toplam vaka sayısının ise 110 bin 186'ya yükseldiği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca, hastalardan 410'unun durumunun ağır olduğu, 87 bin 714 kişinin ise iyileştiği aktarıldı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 27 Ağustos koronavirüs sonuçlarını açıkladı: Yeni hasta sayısı iyileşen hasta sayısından fazla
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 27 Ağustos koronavirüs sonuçlarını açıkladı: Yeni hasta sayısı iyileşen hasta sayısından fazla

İsrail'de ikinci dalga

Salgında koronavirüs salgınında ikinci dalganın etkili olduğu İsrail'de günlük vaka sayılarındaki artış dikkati çekiyor.

Başbakan Binyamin Netanyahu, 3 Ağustos'ta yaptığı açıklamada, İsrail'in Kovid-19 salgınında vaka sayısı açısından ülke nüfusuna oranla dünyanın en yüksekleri arasında olduğunu belirterek, ölü sayısının artabileceği uyarısında bulunmuştu.

İngiltere'de koronavirüse yakalanan yolcu uçaktan inmek istemedi
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İngiltere'de koronavirüse yakalanan yolcu uçaktan inmek istemedi
İngiltere'de yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanan bir kişi, İtalya'ya gitmek için uçağa bindi. Kendilerine uyarı mesajı gelmesi üzerine uçağa giren yetkililer yolcuyu indirerek karantina merkezine götürdü.


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