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Koronavirüs Esenyurtta pazarda pes dedirten görüntü Vatandaşlar sosyal mesafe kuralına uymadı
İSTANBUL TÜRKİYE

İstanbul Esenyurt'ta pazarda 'pes' dedirten görüntü

Esenyurt'ta pazarda 'pes' dedirten görüntü: Vatandaşlar sosyal mesafe kuralına uymadı

İstanbul Esenyurt’ta kurulan bir semt pazarındaki insan yoğunluğu şaşkınlık oluşturdu. Yoğunluğu görenler, “iğne atsan yere düşmez” yorumunda bulundu. Sosyal mesafenin hiçe sayıldığı pazarda 65 yaş üstü vatandaşlar ve 20 yaş altındaki gençler zabıta ekipleri tarafından dışarıya çıkartıldı.

Haber Merkezi İHA
Pazarda yer yer insanların yürümekte zorluk çektiği görüldü.
Pazarda yer yer insanların yürümekte zorluk çektiği görüldü.

Yeni tip koronavirüs dolayı ile cuma gününden itibaren 3 gün uygulanacak olan sokağa çıkma kısıtlaması öncesi vatandaşlar pazarlara akın etti.

Esenyurt’ta kurulan pazardaki insan yoğunluğu göz korkuttu. Pazarda yer yer insanların yürümekte zorluk çektiği görüldü.

Pazara giren 65 yaş üstü ve 20 yaş altı vatandaşlar zabıta ekipleri tarafından pazardan çıkartıldı.

Pazar tezgahları yoğunluk sebebiyle kısa sürede boşalırken, vatandaşlar sosyal mesafe kuralına uymadı. Esenyurt Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri ve polis ekipleri de sık sık vatandaşlara uyarılarda bulundu.

Pazara giren 65 yaş üstü ve 20 yaş altı vatandaşlar zabıta ekipleri tarafından pazardan çıkartıldı.

İstanbul'da sevindiren görüntü: Bakırköy'deki test kuyruğundan eser kalmadı
FOTOĞRAF 9
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Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde bir ay önce test yaptırmak isteyen vatandaşların oluşturduğu test kuyruğu havadan görüntülenmişti.
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Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 1 ay öncesine kadar vatandaşlar korona virüs şüphesiyle test yaptırmak için hastaneye koşmuştu.
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Metrelerce kuyruk oluşturan vatandaşlar hem sosyal mesafeyi ihlal etmiş hem de canlarını hiçe saymıştı.
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Türkiye'de son günlerde yeni tip korona virüs test sayısının azalmasının ardından hastaneye gelen kişi sayısının da azaldığı görüldü.
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Havadan yeni çekilen görüntülerde ise önceki test kuyruğundan eser kalmadığı görüldü.
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Vak'a sayısının azalması ile birlikte hastane bahçesi sakinliğini koruyor. Aynı zamanda virüsün ilk zamanlarındaki yoğunluğun ortadan kalktığı görülüyor.
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Havadan çekilen görüntülerde hastane güzergahındaki yollarda trafiğin akıcı bir şekilde ilerlediği gözlemlendi.
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İstanbul'da sevindiren görüntü: Bakırköy'deki test kuyruğundan eser kalmadı
Türkiye'de son günlerde yeni tip koronavirüs test sayısının azalmasının en somut görüntüleri İstanbul'da kaydedildi. Hastanede şimdi çekilen görüntülerde ise test kuyruğundan eser kalmadığı ve test yaptırmaya çok az sayıda kişinin geldiği görüldü.


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