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Koronavirüs İstanbul otogarında sahte seyahat belgesi pazarlığı SGK dökümlü Ankara bileti 350 lira
TÜRKİYE

İstanbul otogarında 'sahte seyahat belgesi' pazarlığı: SGK dökümlü Ankara bileti 350 lira

Koronovaris tedbirleri kapsamında seyahat etmek isteyen vatandaşların kaymakamlıklardan seyahat izin belgesi alması gerekiyor. Gerekli şartları taşımadığı için belge alamayanlara ise bazı firmalar, e-devlet üzerinden çıkarılan imzasız ve mühürsüz evraklar karşılığında yüksek fiyattan bilet satıyor. Bir firma seyahat izin belgesi olmadığını söyleyen muhabirden İstanbul-Ankara için 350 lira istedi. Sahte evraklı bilet satışı ertesi gün gerçekleşti. Sahte seyahat belgeli yolcuların bindiği servis aracı polisin yaptığı baskınla durduruldu. Dört kişiye Umumi Hıfzıssıhha Kanunu çerçevesinden 3 bin 150 lira idari para cezası kesildi.

Haber Merkezi DHA
Satıcılar belgesi olmayan vatandaşlara e-devlet üzerinden çıkarılan imzasız ve mühürsüz evraklar karşılığında yüksek fiyattan bilet satıyor.
Satıcılar belgesi olmayan vatandaşlara e-devlet üzerinden çıkarılan imzasız ve mühürsüz evraklar karşılığında yüksek fiyattan bilet satıyor.

İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge ile 31 ile giriş çıkışlar kısıtlandı. Seyahat etmek isteyen vatandaşların kaymakamlıklardan izin belgesi alması gerekiyor.

İzin belgesi ise sadece tedavi ihtiyaçları nedeniyle doktor kararıyla sevk edilenler, birinci derece yakınları vefat eden veya ağır hastalığı olanlar, özellikle son 15 gün içerisinde gelmiş olduğu yerde kalacak yeri bulunmayan vatandaşlara veriliyor.

Satıcılar belgesi olmayan vatandaşlara e-devlet üzerinden çıkarılan imzasız ve mühürsüz evraklar karşılığında yüksek fiyattan bilet satıyor.

Ancak seyahat belgesi bulunmayan vatandaşlar yine de otogarlara gidiyor. Satıcılar ise belgesi olmayan vatandaşlara e-devlet üzerinden çıkarılan imzasız ve mühürsüz evraklar karşılığında yüksek fiyattan bilet satıyor.

Satıcılar belgesi olmayan vatandaşlara e-devlet üzerinden çıkarılan imzasız ve mühürsüz evraklar karşılığında yüksek fiyattan bilet satıyor.

Ankara bileti 350 lira

15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nın çıkışında çok sayıda otobüs ise yolcu almak için bekliyor. Otogar çıkışında muhabirin görüştüğü bir otobüs şoförü, seyahat izin belgesi olmadığını söyleyen muhabirimize bilet ayarlayabileceğini, İstanbul-Ankara için bilet fiyatının yaklaşık 300-350 lira olduğunu söyledi. Ertesi gün için haber vereceğini belirten otobüs şoförü muhabirimizi otogarda bir firmaya yönlendirdi.

Muhabiri otogar çıkışında görüştüğü kişinin yönlendirmesiyle gittiği yazıhanedeki kişilere muhabirimiz 'izin belgesi' olmadığını söyleyerek, Ankara'ya bilet almak istediğini söyledi. Oradaki görevlinin istediği SGK ve ikematgah döküm belgesini e-devlet üzerinden alarak kendisine verdi. Bu belgeleri gören görevli daha sonra 70-100 lira arasında olması gereken bileti 150 liraya sattı ve bileti uzatırken de "herhangi bir polis çevirmesinde çıkardığınız bu belgeler sizin için yeterli" dedi.

İstanbul otogarında 'sahte seyahat belgesi' pazarlığı: Ankara bileti sahte evrakla birlikte 350 lira
FOTOĞRAF 9
Title
İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge ile 31 ile giriş çıkışlar kısıtlandı. Seyahat etmek isteyen vatandaşların kaymakamlıklardan izin belgesi alması gerekiyor.
Title
İzin belgesi ise sadece tedavi ihtiyaçları nedeniyle doktor kararıyla sevk edilenler, birinci derece yakınları vefat eden veya ağır hastalığı olanlar, özellikle son 15 gün içerisinde gelmiş olduğu yerde kalacak yeri bulunmayan vatandaşlara veriliyor.
Title
Ancak seyahat belgesi bulunmayan vatandaşlar yine de otogarlara gidiyor. Satıcılar ise belgesi olmayan vatandaşlara e-devlet üzerinden çıkarılan imzasız ve mühürsüz evraklar karşılığında yüksek fiyattan bilet satıyor.
Title
15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nın çıkışında çok sayıda otobüs ise yolcu almak için bekliyor. Otogar çıkışında muhabirin görüştüğü bir otobüs şoförü, seyahat izin belgesi olmadığını söyleyen muhabirimize bilet ayarlayabileceğini, İstanbul-Ankara için bilet fiyatının yaklaşık 300-350 lira olduğunu söyledi.
Title
Ertesi gün için haber vereceğini belirten otobüs şoförü muhabirimizi otogarda bir firmaya yönlendirdi.
Title
Muhabiri otogar çıkışında görüştüğü kişinin yönlendirmesiyle gittiği yazıhanedeki kişilere muhabirimiz 'izin belgesi' olmadığını söyleyerek, Ankara'ya bilet almak istediğini söyledi.
Title
Oradaki görevlinin istediği SGK ve ikematgah döküm belgesini e-devlet üzerinden alarak kendisine verdi.
Title
Bu belgeleri gören görevli daha sonra 70-100 lira arasında olması gereken bileti 150 liraya sattı ve bileti uzatırken de herhangi bir polis çevirmesinde çıkardığınız bu belgeler sizin için yeterli dedi.
Title
İstanbul otogarında 'sahte seyahat belgesi' pazarlığı: Ankara bileti sahte evrakla birlikte 350 lira
Koronovaris tedbirleri kapsamında seyahat etmek isteyen vatandaşların kaymakamlıklardan seyahat izin belgesi alması gerekiyor. Gerekli şartları taşımadığı için belge alamayanlara ise bazı firmalar,e-devlet üzerinden çıkarılan imzasız ve mühürsüz evraklar karşılığında yüksek fiyattan bilet satıyor. Bir firma seyahat izin belgesi olmadığını söyleyen muhabirde İstanbul-Ankara için 350 lira istedi. Sahte evraklı bilet satışı ertesi gün gerçekleşti. Sahte seyahat belgeli yolcuların bindiği servis aracı polisin yaptığı baskınla durduruldu. Servis aracındaki 4 kişiye Umumi Hıfzıssıhha Kanunu çerçevesinden 3 bin 150 lira idari para cezası kesildi.

Yolcu toplarken durduruldu

Muhabir, izni bulunmayan diğer yolcularla birlikte 20 kişilik servis aracına bindi. Belirli noktalarda yolcu alarak Ankara'ya gidecek olan servis aracı, hareket ettikten sonra Bayrampaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü Esenler Otogar Polis Amirliği ve Küçükçekmece ilçe Emniyet Müdürlüğü Ekipleri tarafından yapılan baskınla servis aracındaki 4 kişiye Umumi Hıfzıssıhha Kanunu çerçevesinden 3 bin 150 lira idari para cezası kesti.

Ayrıca bu kişiler hakkında TCK'nın 195. maddesine göre de soruşturma başlatıldı. Servis aracında Adapazarı'nda ikameti bulunan ve cezaevinden tahliye edilen bir kişinin olduğu belirlendi.

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