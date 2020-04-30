İstanbul Valiliği izin verdi: İBB Meclisi olağanüstü toplanacak

İstanbul Valiliği, İstanbul Büyükşehir Belediye(İBB) Başkanlığı'nın, meclisin olağanüstü toplantıya çağrılmasıyla ilgili yaptığı başvuruya izin verdi. Valilik, “Sağlık tedbirleri ve sosyal mesafeye uyulması kaydıyla" başvuruyu uygun gördü. Bunun üzerine İBB yaptığı yazılı açıklamada, toplantının Yenikapı'daki Avrasya Gösteri Merkezi'nde, sağlık tedbirleri ve sosyal mesafe kuralı dikkate alınarak gerçekleştirileceğini belirtti. Önümüzdeki hafta yapılması planlanan toplantının hangi gün yapılacağı daha sonra açıklanacak. İBB açıklamasında özetle şöyle denildi:



“İçişleri Bakanlığı'nın Mart ayında yayımladığı genelge ile COVİD-19 salgını önlemleri kapsamında belediye meclis toplantılarının 3 ay ertelenmesine karar verilmişti. İBB, yoğun salgın gündemi nedeniyle olağanüstü meclis toplantısı için İstanbul Valiliği'ne başvuru yaptı. Valiliğin uygun bulduğu toplantı önümüzdeki hafta Yenikapı Avrasya Gösteri

Merkezi'nde sağlık tedbirleri ve sosyal mesafe kuralı dikkate alınarak gerçekleştirilecek"

FOTOĞRAF 32 İstanbul, koronavirüs yoğunluk haritası. İstanbul, koronavirüs yoğunluk haritası. Adana, koronavirüs yoğunluk haritası. Ankara, koronavirüs yoğunluk haritası. Antalya, koronavirüs yoğunluk haritası. Aydın, koronavirüs yoğunluk haritası. Balıkesir, koronavirüs yoğunluk haritası. Bursa, koronavirüs yoğunluk haritası. Denizli, koronavirüs yoğunluk haritası. Diyarbakır, koronavirüs yoğunluk haritası. Erzurum, koronavirüs yoğunluk haritası. Eskişehir, koronavirüs yoğunluk haritası. Gaziantep, koronavirüs yoğunluk haritası. Hatay, koronavirüs yoğunluk haritası. İzmir, koronavirüs yoğunluk haritası. Kahramanmaraş, koronavirüs yoğunluk haritası. Kayseri, koronavirüs yoğunluk haritası. Kocaeli, koronavirüs yoğunluk haritası. Konya, koronavirüs yoğunluk haritası. Malatya, koronavirüs yoğunluk haritası. Manisa, koronavirüs yoğunluk haritası. Mersin, koronavirüs yoğunluk haritası. Muğla, koronavirüs yoğunluk haritası. Ordu, koronavirüs yoğunluk haritası. Sakarya, koronavirüs yoğunluk haritası. Samsun, koronavirüs yoğunluk haritası. Şanlıurfa, koronavirüs yoğunluk haritası. Tekirdağ, koronavirüs yoğunluk haritası. Trabzon koronavirüs yoğunluk haritası. Van, koronavirüs yoğunluk haritası. Zonguldak, koronavirüs yoğunluk haritası. Sokağa çıkma yasağı uygulanan 31 şehirde koronavirüs yoğunluk haritası Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında 1 Mayıs ve hafta sonu 30 büyükşehir ile Zonguldak'ta uygulanacak sokağa çıkma yasağına saatler kaldı. Yasak öncesi 31 şehirdeki koronavirüs yoğunluk haritasını çıkardık. BiP'te paylaş

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1.5 METRE ARALIKLI OTURMA DÜZENİ

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu daha önce yaptığı açıklamalarda sosyal yardımların iki katına çıkartılması ve borçlanmayla ilgili olarak meclisi olağanüstü toplantıya çağıracağını açıklamıştı. Avrasya Gösteri Merkezi İBB Sağlık Daire Başkanlığı ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı, İBB Meclisi toplantısının yapılacağı Yenikapı Avrasya Gösteri Merkezi'ni dezenfekte edecek ve meclis üyeleri için 1,5 metre aralıklarla oturma düzeni sağlayacak.