İstanbul'da kırmızı alarm

Sağlık Bakanlığı’nın açıkladığı son bir haftalık veriler alarm veriyor. Günlük vaka sayıları ise her gün yeni bir rekor kırıyor. Önceki gün açıklanan 39 bin 302 vaka sayısı da yeni bir rekor oldu. Sağlık Bakanlığı verilerine göre, bu sayı ikinci normalleşmeden sonra açıklanan en yüksek vaka sayısı oldu.

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TÜM İLLERDE ARTTI

Bakanlık, 81 il için 20-26 Mart’ta 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarını da önceki gün açıkladı. Her 100 bin kişideki Kovid-19 vaka sayısı, bir önceki haftaya (13-19 Mart) göre tüm illerde arttı. Kovid-19 vaka sayısının en fazla arttığı iller İstanbul, Çanakkale, Kırklareli, Malatya ve Kastamonu olarak sıralandı. 100 binde vaka sayısı 1 haftada İstanbul’da 150,50, Çanakkale’de 146,06, Kırklareli’de 143,19, Malatya’da 142,78 ve Kastamonu’da 131,78 arttı.

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EN AZ VAKA YİNE ŞIRNAK’TA

Bir önceki hafta en fazla vaka artışının yaşandığı iller arasında dördüncü olan İstanbul, bu hafta ilk sıraya yükseldi. Geçen hafta artış yaşanan illerin başındaki Kastamonu beşinci sıraya, ikinci sıradaki Çankırı yedinci sıraya, üçüncü sıradaki Yalova altıncı sıraya geriledi. Geçen haftanın en fazla vaka sayısı artan beşinci ili Erzincan’ın artış hızını yavaşlatarak listenin 20’nci sırasına gerilediği kayıtlara geçti. Kovid-19 vaka sayısı en az artan iller ise Van, Şırnak, Siirt, Burdur ve Şanlıurfa olarak sıralandı. Vaka sayıları bir önceki haftaya göre 100 bin kişide Van’da 4,17, Şırnak’ta 5,39, Siirt’te 8,45, Burdur’da 10,48 ve Şanlıurfa’da 10,68 arttı.

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İSTANBUL 401’E ÇIKTI

İstanbul’da her 100 bin kişideki vaka sayısı bir haftada 251,12’den 401,62’ye, Ankara’da 107,99’dan 184,29’a, İzmir’de 111,41’den 156,48’e yükseldi. Üç büyükşehrin vaka artışı sıralamasında 81 il arasında olduğu gibi İstanbul 150,50 ile birinci, Türkiye genelinde 19’uncu sıradaki Ankara 76,30’luk artışla ikinci, Türkiye genelinde 37’nci sıradaki İzmir 45,07’lik artışla üçüncü oldu.

100-200 ARASI OLAN İLLER

Her 100 bin kişide 100-200 arası Kovid-19 vakası artışının yaşandığı iller Tekirdağ, Bilecik, Eskişehir, Çankırı, Yalova, Kastamonu, Malatya, Kırklareli, Çanakkale ve İstanbul olarak kayıtlara geçti. 19 ilde, Kovid-19 vakası 100 binde 50-100 aralığında arttı. Bu iller Balıkesir, Sakarya, Sivas, Bartın, Bursa, Ordu, Kayseri, Karaman, Kilis, Erzincan, Ankara, Yozgat, Samsun, Konya, Bolu, Kocaeli, Amasya, Bayburt ve Çorum olarak sıralandı.

52 İL 1-50 ARALIĞINDA

Türkiye genelinde 52 ilde 100 binde vaka artışı 1-50 aralığında görüldü. Bu illerden bazıları; Van, Siirt, Şanlıurfa, Mardin, Diyarbakır, Artvin, Manisa, Denizli, Uşak, Muğla, Afyon, Antalya, Rize ve Ardahan oldu.

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