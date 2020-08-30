​İstanbul’da korona yasakları: Düğünleri de kapsayan yasaklar yarın başlıyor ​

İstanbul Valiliği, artan koronavirüs vakalarıyla ilgili yeni tedbirler aldı. Bu kapsamda pazartesi günü itibari ile düğünlerle ilgili yeni yasaklar konuldu. Valilikten yapılan açıklamada, koronavirüs salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetmek, sosyal izolasyonu temin etmek ve yayılımını engellemek amacıyla kentte birçok tedbir kararı uygulandığı hatırlatıldı veyeni tedbirler açıklandı. İşte alınan yeni tedbirler;

* Kapalı alanlarda sünnet düğünü, kına gecesi, nişan ve benzeri etkinliklere müsaade edilmeyecek.

* Düğün ve nikâh salonlarında sandalye/koltuk düzeni toplam kapasitenin azami 1/3’ünü aşmayacak şekilde, fiziki mesafe koşullarına uygun şekilde oluşturulcak.

YEMEK VERMEK YASAK

* Düğün ve nikâhlarda yemek verilmesi de dâhil olmak üzere, yiyecek-içecek servisi/ikram (paketli su servisi hariç) yapılmayacak.

* Düğünlerde oyun/dans gibi faaliyetlere müsaade edilmeyecek.

* Gelin ve damadın birinci ve ikinci derece yakını olmayan 65 yaş ve üzeri vatandaşları ile 15 yaş altı çocukların nişan, düğün ve nikâh merasimlerine katılımına izin verilmeyecek.

PAZARTESİ GÜNÜ BAŞLAYACAK

* Kontrollü sosyal hayat döneminin temel prensipleri olan temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanısıra, düğün ve nikâhlarda bu karar ve İçişleri Bakanlığı genelgeleri ile Sağlık Bakanlığı Kovid-19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde yer alan tüm kural ve tedbirlere riayet edilmesi sağlanacak ve alınan önlemler denetlenecek.

* Bu düzenlemeler 31.08.2020 Pazartesi günü saat 08.00’den itibaren geçerli olacak.

UYMAYANLARA CEZA VERİLECEK

Tedbirlere uymayanlara, Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282. maddesi gereğince idari para cezası uygulanacağı bildirilen açıklamada, aykırılığın durumuna göre konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin adli ve idari işlemin başlatılacağı kaydedildi.

Polis ve jandarma denetleyecek

Diyarbakır’da son günlerde koronavirüs vaka sayısında artış yaşanması üzerine Vali Münir Karaloğlu başkanlığında, İl Sağlık Müdürü Dr. Cihan Tekin ve 17 ilçe kaymakamı ile 17 ilçe sağlık müdürünün katılımıyla toplantı düzenlendi. Koronavirüs yayılımını engellemeye yönelik alınabilecek önlemlerin ele alındığı toplantıda Vali Karaloğlu, bundan sonraki süreçte düğünlerde 2 polis ya da jandarmanın görevlendirileceğini bildirdi. Taziyeler için de vatandaşları bilgilendirecek imamların da görev alacağı ekipler, kurulabileceğini belirtti.