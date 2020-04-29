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Koronavirüs İstanbullular tedbirleri gevşetiyor Toplu taşımada yüzde 815lik artış
TÜRKİYE

İstanbullular tedbirleri gevşetiyor: Toplu taşımada yüzde 8.15'lik artış

İstanbul'da toplu ulaşımı kullananların sayısında bir hafta içinde yüzde 8.15’lik bir artış meydana geldi. Aynı dönemde özel araç yoğunluğunda da yüzde 42’lik bir artış olduğu öğrenildi.

Haber Merkezi DHA
İstanbul'da toplu taşıma kullanımı arttı.
İstanbul'da toplu taşıma kullanımı arttı.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında yetkililerin 'evde kal' çağrılarına rağmen İstanbullular uyarıları dinlemiyor. Megakentte toplu ulaşım araçlarında 20 Nisan Pazartesi günü, 1 milyon 142 bin 526 geçiş yapılmasına karşın, 27 Nisan Pazartesi günü ise 1 milyon 235 bin 647 geçiş sağlandı. Geçiş sayısında yüzde 8.15’lik bir artış yaşandı.

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'Evde kalmaya devam edin'

21 Nisan salı günü ise toplu ulaşım araçlarından 1 milyon 87 bin 52 geçiş oldu. 28 Nisan salı günü ise 1 milyon 123 bin 455 geçiş yapıldı. Buradaki artış ise yaklaşık yüzde 3.3. İBB yetkilileri yaptığı değerlendirmede, “Toplu ulaşım hareketliliği geçen haftanın ayını günlerine göre artmıştır. Trafikteki özel araç yoğunluğu da aynı şekilde yüzde 42 artmıştır. Vatandaşlarımızın yetkili mercilerin uyarılarına dikkat ederek, evde kalmaya devam etmeleri pandemi ile mücadelede hayati önem arz etmektedir." ifadelerini kullandı.

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