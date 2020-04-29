İstanbullular tedbirleri gevşetiyor: Toplu taşımada yüzde 8.15'lik artış

Koronavirüs tedbirleri kapsamında yetkililerin 'evde kal' çağrılarına rağmen İstanbullular uyarıları dinlemiyor. Megakentte toplu ulaşım araçlarında 20 Nisan Pazartesi günü, 1 milyon 142 bin 526 geçiş yapılmasına karşın, 27 Nisan Pazartesi günü ise 1 milyon 235 bin 647 geçiş sağlandı. Geçiş sayısında yüzde 8.15’lik bir artış yaşandı.

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'Evde kalmaya devam edin'

21 Nisan salı günü ise toplu ulaşım araçlarından 1 milyon 87 bin 52 geçiş oldu. 28 Nisan salı günü ise 1 milyon 123 bin 455 geçiş yapıldı. Buradaki artış ise yaklaşık yüzde 3.3. İBB yetkilileri yaptığı değerlendirmede, “Toplu ulaşım hareketliliği geçen haftanın ayını günlerine göre artmıştır. Trafikteki özel araç yoğunluğu da aynı şekilde yüzde 42 artmıştır. Vatandaşlarımızın yetkili mercilerin uyarılarına dikkat ederek, evde kalmaya devam etmeleri pandemi ile mücadelede hayati önem arz etmektedir." ifadelerini kullandı.