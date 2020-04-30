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Koronavirüs İsveçte kalabalığa karşı gübreli çözüm Kokudan oturamayacaklar
DÜNYA

İsveç'te kalabalığa karşı gübreli çözüm: Kokudan oturamayacaklar

İsveç'te geleneksel kutlamalarda halkın parklara akın etmesini önlemek isteyen yetkililer çareyi gübre serpmekte buldu. Lund kentinde parklara tavuk gübresi döküldü. Belediye Meclisi Çevre Komitesi Başkanı Gustav Lundblad ilginç yöntemle ilgili "Çimenlikleri gübreleme fırsatını yakalamış olacağız hem de aynı zamanda bir hayli kötü kokacak yani parkta oturmak pek de hoş olmayacak" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi Diğer
İsveç'te parklara tavuk gübresi döktüler.
İsveç'te parklara tavuk gübresi döktüler.

İsveç’te, geleneksel bir kutlama olan Walpurgis Gecesi’nin yaklaşması nedeniyle büyük kalabalıkların bir araya gelmesinden endişelenen yetkililer, çareyi parklara ‘gübre serpmekte’ arıyor.

İsveç’in üniversite yerleşimi olarak bilinen Lund kentinde, salgına rağmen binlerce insanın 30 Nisan’da kutlanan Walpurgis Gecesi nedeniyle bir araya gelmesini önlemek için yetkililer parklara ‘tavuk gübresi’ döküyor.

Belediye Meclisi Çevre Komitesi Başkanı Gustav Lundblad, “Lund o gece koronavirüsün yayılması için çok iyi bir merkez üssü haline gelebilir. Dolayısıyla bunu iyi bir girişim olduğunu düşünüyorum” dedi.

Sydsvenskan gazetesine konuşan Lundblad, “Çimenlikleri gübreleme fırsatını yakalamış olacağız hem de aynı zamanda bir hayli kötü kokacak yani parkta oturmak pek de hoş olmayacak” ifadelerini kullandı.

Kokunun parklarla sınırlı kalmaması gibi bir riskin bulunduğunu kabul eden Lundblad, “Sonuçta bunlar tavuk dışkısı. Şehrin geri kalanının kokusuz olacağı konusunda garanti veremem ama burada asıl nokta insanları parklardan uzak tutmak” diye konuştu.

Salgına karşı daha hafif bir yaklaşım benimseyen İsveç, pek çok Avrupa ülkesinin aksine karantina kararı almadı. Bunun yerine sosyal mesafeye dikkat edilmesi, gereksiz seyahatten kaçınılması, evden çalışılması çağrısında bulundu.

Ülkedeki restoranlar, spor salonları ve marketler de açık tutuluyor.

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