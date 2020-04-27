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Koronavirüs İsveçte korona virüsten ölenlerin sayısı 2 bin 274 oldu
DÜNYA

İsveç’te korona virüsten ölenlerin sayısı 2 bin 274 oldu

İsveç’te son 24 saatte korona virüs nedeni ile 80 kişi hayatını kaybederken, hayatını kaybedenlerin toplam sayısı 2 bin 274’e ulaştı. Yetkililer, korona nedeni ile 70 yaş ve üstü bin 978 kişinin hayatını kaybettiğine dikkat çekerken, son 24 saatte vaka sayısının 286 kişi artarak, 18 bin 926’ya ulaştığını aktardı.

Haber Merkezi İHA
İsveç’te korona virüs salgını nedeni ile 1 Mayıs Emek ve İşçi Bayramı kutlamaları yasaklandı.
İsveç’te korona virüs salgını nedeni ile 1 Mayıs Emek ve İşçi Bayramı kutlamaları yasaklandı.

Çin’de ortaya çıkarak dünya genelinde 3 milyondan fazla kişiye bulaşan ve 200 binden fazla kişinin de ölümüne neden olan korona virüs salgını Avrupa’da bilançoyu arttırıyor.

İsveç Ulusal Halk Sağlığı Kurumu, tarafından bugün yapılan açıklamada İsveç’te son 24 saatte korona virüs nedeni ile 80 kişinin hayatını kaybettiğini bildirirken, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 2 bin 274’e yükseldi. Kurum, koronaya bağlı ölümlerin en fazla başkent Stockholm ve çevresinde gerçekleştiğini bildirirken, başkentte bin 237 kişinin korona virüs nedeni ile hayatını kaybettiğini açıkladı.

Yetkililer, korona nedeni ile 70 yaş ve üstü bin 978 kişinin hayatını kaybettiğine dikkat çekerken, son 24 saatte vaka sayısının 286 kişi artarak, 18 bin 926’ya ulaştığını aktardı.

Öte yandan İsveç’te korona virüs salgını nedeni ile 1 Mayıs Emek ve İşçi Bayramı kutlamaları yasaklandı.

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