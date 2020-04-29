Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Koronavirüs İsveçte son 24 saatte koronavirüsten 107 ölüm
DÜNYA

İsveç’te son 24 saatte koronavirüsten 107 ölüm

İsveç’te koronavirüs (Covid-19) nedeniyle son 24 saatte 107 kişi yaşamını yitirdi. Ülkede toplam ölü sayısı 2 bin 462’ye çıktı.

Haber Merkezi DHA
Ülkede 20 binden fazla vaka bulunuyor.
Ülkede 20 binden fazla vaka bulunuyor.

İsveç'te son bir günde 107 kişinin daha koronavirüsten hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybı 2 bin 462’ye yükseldi.

Ülkede vaka sayısı ise son 24 saatte 681 artarak, 20 bin 302’ye çıktı.

İtalyan Bakan Spadafora: Bu sezonu tamamen durdurabiliriz
SPOR
İtalyan Bakan Spadafora: Bu sezonu tamamen durdurabiliriz

Trump'ı dinleyip dezenfektan içtiler: 3 kişi hastanelik oldu
KORONAVİRÜS
Trump'ı dinleyip dezenfektan içtiler: 3 kişi hastanelik oldu

Japonya Sağlık Bakanlığı riskli korona belirtileri listesi yayınladı: Soluk yüz rengi ve dudaklarda morluk
KORONAVİRÜS
Japonya Sağlık Bakanlığı riskli korona belirtileri listesi yayınladı: Soluk yüz rengi ve dudaklarda morluk
Abone Ol Google News
YÖK duyurdu

YÖK duyurdu

Öğrencilere ücretsiz internet verilecek.
Azmimiz ve heyecanımız arttı

Azmimiz ve heyecanımız arttı

​Faşist LGBT lobisine kötü haber.
Gözler bu toplantıda

Gözler bu toplantıda

​Bilim Kurulu Bakan Koca başkanlığında son durumu konuşuyor.
Şaka gibi olay...

Şaka gibi olay...

​Trump'ı dinleyip dezenfektan içtiler.
Bakanlık<br>harekete geçti

Bakanlık
harekete geçti

11 yaşındaki Didem'in çağrısına cevap gecikmedi.
36 ay vadeli destek!

36 ay vadeli destek!

​Bakan Berat Albayrak devreye alındığı açıkladı.

Eğitimler gözden geçirilmeli

Eğitimler gözden geçirilmeli

Suriyeli gencin öldürülmesi yeniden gündeme getirdi.
Şehir uykuda, Büyükşehir iş başında

Şehir uykuda, Büyükşehir iş başında

​2 haftada yaklaşık 30 bin ton asfalt döktü
BİM'den<br>12 milyon TL

BİM'den
12 milyon TL

Ünlü market zinciri ​'Biz bize yeteriz' kampanyasına büyük destek verdi.
Rehavete kapılıyoruz

Rehavete kapılıyoruz

​Pazarlar yine doldu taştı, 65 ve 20 yaş kuralı da delindi...
ABD'de günde bin 250 kişi ölüyor

ABD'de günde bin 250 kişi ölüyor

​Ülke 1 milyon vakaya nasıl ulaştı?
Telefonları susmuyor

Telefonları susmuyor

​Topladıkları çayın karının yüzde 50'sini alıyorlar.
Fırsatçılar<br>hesap verecek

Fırsatçılar
hesap verecek

​Albayrak: Milletin sofrasına el uzatanlara imkan veremeyeceğiz.
Yatakta bile<br>sırayla yatıyorlar

Yatakta bile
sırayla yatıyorlar

​80 yaşındaki baba ve 60 yaşındaki oğlunun hikayesi yürek burkuyor.
Beyin yakan hesap

Beyin yakan hesap

Söylediği sözlere CHP'ye yakın doktor bile dayanamadı.
Yıllar sonra<br>gelen itiraf

Yıllar sonra
gelen itiraf

​Servet Çetin, ​canlı yayında sorularımızı yanıtladı.
Eşini 11 yerinden tornavidayla yaraladı, 'kurşuna dizeceğim' paylaşımı yaptı
Gündem

Eşini 11 yerinden tornavidayla yaraladı, 'kurşuna dizeceğim' paylaşımı yaptı

Mersin'de Hakan G. (42) boşanmak isteyen eşi Emel G.'yi (33) 11 yerinden tornavidayla yaraladı. Emel G., hastanede yaşam mücadelesi verirken, olaydan sonra kaçan Hakan G., sosyal medya hesabından, "Seni kurşuna dizeceğim" paylaşımı yaptı.
Polislerin silah kullanma yetkisi ile ilgili eğitimler gözden geçirilmeli
Gündem

Polislerin silah kullanma yetkisi ile ilgili eğitimler gözden geçirilmeli

Adana'da 19 yaşındaki Suriyeli Ali Hemdan'ın polis tarafından kalbinden vurularak öldürülmesi, kolluk güçlerinin 'silah kullanma yetki sınırını' yeniden tartışmaya açtı. Türkiye'de geçmişte defalarca bu tür olayların yaşandığının altının çizen Türk Ceza Kanunu'nun mimarlarından Prof. Dr. Adem Sözüer, "Yakalama amaçlı kolluğun silah kullanma yetkisi çok sınırlıdır. Polis 'yakalayacağım' diye şüpheliyi hedef alarak, ateş edemez. Bu konuda eğitimler gözden geçirilmeli" değerlendirmesinde bulundu.
En kapsamlı İslami uygulama Forİslam kullanıcıdan tam not aldı
Teknoloji

En kapsamlı İslami uygulama Forİslam kullanıcıdan tam not aldı

Forislam uygulamasının içerisinde; kıbleyi bulmak için pusula, namaz vakitleri geldiğinde uyarı sistemi, Allah'ın isimleri, kaçırdığınız kaza namazları, zikirmatik, en yakın camiye yönlendirme gibi birçok özellik var. Uygulama dini vecibelerinizi gerçekleştirirken tek tıkla bütün konulara ulaşabilmenizi sağlıyor. Aynı zamanda çevrimdışı da kullanılabilen uygulama için internetiniz olması da içeriklerden yararlanabiliyorsunuz. Uygulamaya App Store'dan ulaşıp Apple Watch ile dahi kullanabiliyorsunuz.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.