İsveç’te son 24 saatte koronavirüsten 107 ölüm

İsveç'te son bir günde 107 kişinin daha koronavirüsten hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybı 2 bin 462’ye yükseldi.
Ülkede vaka sayısı ise son 24 saatte 681 artarak, 20 bin 302’ye çıktı.
İsveç'te son bir günde 107 kişinin daha koronavirüsten hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybı 2 bin 462’ye yükseldi.
Ülkede vaka sayısı ise son 24 saatte 681 artarak, 20 bin 302’ye çıktı.
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.