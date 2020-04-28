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Koronavirüs İsveçte son 24 saatte koronavirüsten 81 ölüm
DÜNYA

İsveç’te son 24 saatte koronavirüsten 81 ölüm

İsveç’te koronavirüs (Covid-19) nedeniyle son 24 saatte 81 kişi yaşamını yitirdi. Ülkede toplam ölü sayısı 2 bin 355’e çıktı.

Haber Merkezi DHA
Ülkede vaka sayısı 19 bini geçti.
Ülkede vaka sayısı 19 bini geçti.

İsveç'te son bir günde 81 kişinin daha koronavirüsten hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybı 2 bin 355’e yükseldi. Ülkede vaka sayısı ise son 24 saatte 695 artarak, 19 bin 621’e çıktı.

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