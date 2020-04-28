İsveç’te son 24 saatte koronavirüsten 81 ölüm

İsveç'te son bir günde 81 kişinin daha koronavirüsten hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybı 2 bin 355’e yükseldi. Ülkede vaka sayısı ise son 24 saatte 695 artarak, 19 bin 621’e çıktı.
İsveç'te son bir günde 81 kişinin daha koronavirüsten hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybı 2 bin 355’e yükseldi. Ülkede vaka sayısı ise son 24 saatte 695 artarak, 19 bin 621’e çıktı.
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