İsveç’te son 24 saatte koronavirüsten 81 ölüm

İsveç'te son bir günde 81 kişinin daha koronavirüsten hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybı 2 bin 355’e yükseldi. Ülkede vaka sayısı ise son 24 saatte 695 artarak, 19 bin 621’e çıktı.

KORONAVİRÜS Uçak operasyonu ile şaşkına dönen İsveç basını Türkiye karşıtlarını konuşturmaya başladı