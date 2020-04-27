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Koronavirüs İtalya 4 Mayısta ikinci aşamaya geçiyor
DÜNYA

İtalya 4 Mayıs'ta ikinci aşamaya geçiyor

Koronavirüsten en çok can kaybı veren ülkelerin başında gelen İtalya 4 Mayıs'tan itibaren salgın krizinde "2. aşmaya" geçecek. Kısıtlayıcı tedbirlerin 4 Mayıs'tan itibaren kaldırılacağını açıklayan Başbakan Conte bunun herkesin özgür olduğu anlamına gelmedini söylüyor. Yeni plana göre ülkede bazı kafe ve restoranlar, iş yerleri 4 Mayıs'tan sonra açılacak ancak sosyal mesafeye dikkat edilecek. Ülkede aynı zamanda 4 Mayıs'tan itibaren antrenmanların yapılmasına izin verilecek.

Haber Merkezi DHA
İtalya Avrupa'nın salgından en çok etkilenen ülkesi.
İtalya Avrupa'nın salgından en çok etkilenen ülkesi.

Koronavirüs salgınında ABD’nin ardından en çok can kaybı veren İtalya’da Başbakan Giuseppe Conte bir buçuk aydır uygulanan kısıtlayıcı tedbirler 4 Mayıs'tan itibaren kademeli olarak hafifletileceğini açıkladı.
Dünyayı etksisi altına alan koronavirüs (covid-19) ilişkin en çok etkilenen ülkelerin başında olan İtalya'dan salgınla mücadeleye ilişkin yeni karar alındı.

İtalya Başbakanı Giuseppe Conte tarafından dün akşam yapılan açıklamaya göre 4 Mayıs'tan itibaren salgın krizinde "2. aşamaya" geçilecek. Başbakan, bunun "herkesin özgür olduğu" anlamına gelmediğini söyledi ve sosyal mesafe ile maske gibi kurallara bu dönemde de uyulması gerekeceğini vurguladı.

İTALYA’YI SEVİYORSAN MESAFEYİ KORU
Conte, derhal herkesin kendisini özgür hissetmemesi gerektiğini söyledi ve bu aşamada sosyal mesafenin korunmasının sürdürülmesinin gerekliliğini ‘İtalya’yı seviyorsan mesafeyi koru’ ifadesiyle dile getirdi.
Başbakan mutlak bir maske yasağından bahsetmezken, bazı durumlarda bunun zorunlu olacağını bazı örneklerle anlattı. Parklar ve bahçeler yeniden açılacak; bireysel spor faaliyetlerine, güvenli mesafeye uymak koşuluyla izin verilecek. Halen ülkede park ve bahçeler kapalı ve vatandaşların ancak evlerinin yakınında yürüyüş gibi sporlar yapmasına izin veriliyor. Tamamen açılma tarihi 1 Haziran olarak belirlenen restoran ve kafeler ise, 4 Mayıs’ta aynı anda birer müşteri içeri almak kaydıyla şimdilik sadece paket servisi yapabilecek.
LİGLERİN NE ZAMAN BAŞLAYACAĞI BELLİ DEĞİL
Futbol liglerinin ne zaman başlayacağına ilişkin henüz bir tarih belirlenmezken, sporcuların da 4 Mayıs’tan itibaren antrenmanlarını yapmalarına izin verilecek. Ancak antremanların yine sosyal mesafe kuralına uygun olacağı ifade edildi. Ülkede mağazalar, müzeler, kütüphanelerin 18 Mayıs’ta açılacağı ifade edilirken, kuaför ve berberler gibi kişisel temasın daha çok olduğu işletmelerin ise 1 Haziran’da açılacağı kaydedildi.
OKULLAR EYLÜL’DE AÇILACAK
Başbakan Giuseppe Conte, okulların eylül ayında açılacağını teyit etti ve uzmanların kendilerini uyardığını, okulların şimdi açılması halinde bunun büyük bir risk taşıdığını söylediklerini aktardı. Başbakan Conte, öğrenci ve eğitim kadrosu ile yaklaşık 12 milyon kişiyi ilgilendiren eğitim sektörünün yeniden hayata geçirilmesi halinde salgının eğrisinin yeniden hızla yükselişe geçebileceğini dile getirdi. İnşaat ve manifatura gibi sektörler ile bunlara üretim desteği sağlayan işletmeler de güvenlik kurallarına uymak koşuluyla 4 Mayıs’ta yeniden açılacak. Conte, okulların kapalı kalmasıyla bakıcılara başvuracak ailelere de maddi destek sağlayacaklarını duyurdu. Öte yandan koronavirüs salgını ilk 21 Şubat’ta ortaya çıktığı İtalya’da, tedbirler kademeli olarak alınmış, ülkeye kilit vuran kısıtlayıcı olanlar ise 11 Mart’tan itibaren uygulanmaya başlamıştı.

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