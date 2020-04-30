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Koronavirüs İtalya Başbakanı Conte Hala salgının etkisindeyiz, bundan kurtulmuş değiliz
DÜNYA

İtalya Başbakanı Conte: Hala salgının etkisindeyiz, bundan kurtulmuş değiliz

Yeni tip koronavirüs salgınının Avrupa'da en çok etkilediği ülkelerden İtalya'da Başbakan Conte, salgının henüz bitmediğini, normal hayata hızla dönemeyeceklerini söyledi.

Haber Merkezi AA
İtalya Başbakanı Giuseppe Conte.
İtalya Başbakanı Giuseppe Conte.

Başbakan Conte, ülkede 4 Mayıs'ta başlayacağını duyurduğu "Virüsle yaşanacak dönem: 2. Aşama" için parlamentonun alt kanadı Temsilciler Meclisinde genel kurula hitap etti.

  • Conte, konuşmasından önce maskesini çıkartması nedeniyle muhalefet milletvekilleri tarafından sert şekilde protesto edildi.

Temsilciler Meclisi Başkanı Roberto Fico ise gerekli sosyal mesafenin korunduğunu belirterek Conte'ye maskesiz konuşması için izin verdi.

Conte konuşmasında, pazartesi günü başlayacak "2.Aşama"nın salgına yönelik tedbirlerin tamamen kalktığı anlamına gelmediğine dikkati çekerek "Hala salgının etkisindeyiz, bundan kurtulmuş değiliz. Hükümet, şu anda acilen normale dönüşü garanti edemez" dedi.

Ülkede bazı önlemler 18 Mayıs'tan itibaren gevşetilecek

Önlemlerin gevşetilmesinin vaka eğrisindeki düşüşe bağlı olduğunu, bazı önlemlerin 18 Mayıs'tan itibaren gevşetilebileceğini belirten Başbakan Conte, "Eğer bulaşma eğrisi önümüzdeki birkaç gün içinde artmazsa, perakende ticaret, restoran ve kişisel hizmetlerin güvenli bir şekilde açılmasını sağlayarak önlemleri daha da gevşeteceğiz" diye konuştu.

Conte, vaka sayısında ciddi artış görülmesi durumunda yeni kısıtlayıcı önlemlerin alınabileceğini ve bunun bölgesel de olabileceğinin sinyalini vererek mayısta hastalığı geçirenlere yaklaşık 150 bin antikor test yapılacağını dile getirdi.

Başbakan Conte, hükümetin ülkede ekonomiyi ve üretimi canlandırmak için "Rinascita (Yeniden doğuş)" ismini verdikleri daha kapsayıcı, yapısal ve iddialı birtakım düzenlemeler öngören yeni bir kararname hazırlığında olduğu bilgisini verdi.

"2. Aşama" ile özellikle sağ partilerin elindeki bölge yönetimlerinden bar ve restoranların açılabileceğine ilişkin gelen açıklamalara da üstü kapalı değinen Conte, bölgesel yönetimlerin kendi bölgelerinde karantina tedbirlerini azaltmalarının ya da gevşetmelerinin gayrimeşru olacağını belirtti.

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