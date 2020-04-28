Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Koronavirüs İtalya Başbakanı Conteden açıklama Normale dönüş için koşullar uygun değil
DÜNYA

İtalya Başbakanı Conte'den açıklama: Normale dönüş için koşullar uygun değil

İtalya Başbakanı Conte ülkesinde koronavirüs nedeniyle en fazla vaka ve can kaybının yaşandığı Lombardiya bölgesi ziyareti sonrasından Milano'da basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Conte "Biz şu anda 2. aşamaya geçiyoruz. O da virüsle birlikte yaşayacağımız dönem. Virüsten kurtuluş aşaması değil" ifadelerini kullanırken şu an herkesi özgürleştirme zamanı olmadığından ve şu süreçte mücadeleden vazgeçmeyeceklerini dile getirdi. Conte ayrıca hükümetinin vatandaşların hoşuna gitmese bile doğruları yaptığını belirtti.

Haber Merkezi AA
Giuseppe Conte
Giuseppe Conte

İtalya Başbakanı Giuseppe Conte, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına yönelik tedbirlerin tamamen kaldırılıp normale dönülmesi için ülkede henüz uygun koşulların olmadığını söyledi.

26 bin 977 can kaybı

Kovid-19 dolayısıyla iki ayı aşkın süredir acil durum içinde bulunan ve bu sürede 26 bin 977 can kaybı yaşayan İtalya’da Başbakan Conte, bu akşam saatlerinde salgında en çok ölü ve vakanın görüldüğü Lombardiya bölgesini ziyaret etti.

2.aşamayı değerlendirdi

Conte, Lombardiya’nın merkezi Milano şehrinde basın mensuplarına, dün akşam "Virüsle birlikte yaşayacağımız dönem: 2. aşama" olarak açıkladığı ve 4 Mayıs’ta başlayacak geçiş sürecine dair değerlendirmelerde bulundu.

Teşekkürler Türkiye: Gerçek dost kötü zamanda belli oluyor, İtalya seni seviyor
DÜNYA
Teşekkürler Türkiye: Gerçek dost kötü zamanda belli oluyor, İtalya seni seviyor

Herkes normale dönmek istiyor ama koşullar uygun değil

Kamuoyunun kendisinin dünkü açıklaması sonrasında önlemlerin gevşetilmesi konusunda hayal kırıklığına uğramış olmasına değinerek, "Birçok vatandaşımız kararnamedeki yeni önlemlerden memnun kalmadı. Bunu görüyoruz. Bu anlaşılabilir. Herkes bir an önce normale dönüleceğini düşünüyordu ama bunu yapmak için uygun koşullar yok. Bunu açık ve güçlü bir şekilde söylememiz gerekiyor." diye konuştu.

Sorumlu davranmazsak tekrar yükselişe geçecek

  • Başbakan Conte, bu aşamada sorumlu davranış sergilemezlerse salgına ilişkin eğrinin tekrar yükselişe geçeceğini vurguladı.
  • İtalya’nın 2 aylık koronavirüs krizinde bugünlere tek bir hastadan geldiğine dikkati çeken Başbakan, "Biz şu anda 2. aşamaya geçiyoruz. O da virüsle birlikte yaşayacağımız dönem. Virüsten kurtuluş aşaması değil." dedi.

Vatandaşların hoşuna gitmiyor ama doğruları yapıyoruz

Herkesin pek çok fedakarlık yaptığını dile getiren Conte, "Şu an vazgeçme zamanı değil, herkesi özgürleştirme zamanı değil. Bu hükümet, konsensüs aramıyor, vatandaşların hoşuna gitmese bile doğruları yapmak istiyor. Tedbirleri bir miktar hafiflettik ancak bu aşamada vazgeçemeyeceğimiz açık." ifadelerini kullandı.

İtalya'da koronavirüs nedeniyle 333 kişi daha hayatını kaybetti
KORONAVİRÜS
İtalya'da koronavirüs nedeniyle 333 kişi daha hayatını kaybetti

Ayinlere düzenleme

Başbakan Giuseppe Conte, 2. aşamada dini ayinlere izin çıkmaması üzerine Katolik Kilisesi'nin ülkedeki en etkili İtalya Episkoposlar Konferansı’nın (CEI), ayin yasağına yönelik "kabul edilemez" şeklinde gösterdiği sert tepkiye de "Çok üzgünüm ama bu hükümet, anayasanın tüm hükümlerine saygı duyuyor. Anlaşılabilir bir üzüntüye sebep olduğum için üzgünüm. CEI ile iş birliği içinde tüm inananların ayinlere katılabilmesi için yüksek güvenlik protokolü belirlemek için çalışacağız." diye konuştu.

Ne olmuştu?

  • Başbakan Conte'nin dün açıkladığı kademeli normale dönüş programı, ülkede tartışmalara yol açmıştı.
  • Ülke basınında çıkan haberlerde, "Hükümetin bir açılış yaptığı ama aslında bunun açılış olmadığı" şeklinde yorumlar yer almıştı.
  • Başbakan Conte, dün yaptığı açıklamayla, sıkı tedbirleri gevşetecekleri "2. Aşama"nın 4 Mayıs’ta inşaat, imalat ve toptan ticaret faaliyetlerinden başlayacağını duyurmuştu.
  • "2. Aşama" kurallarına göre, halka hareket özgürlüğünün tam olarak verilmemesi, sokağa yine izin belgesiyle çıkılacak olması, sadece aile ziyaretleri ve bölge içinde seyahat özgürlüğü verilmesi ile okulların eylül ayına kadar kapalı kalması eleştirilere neden olmuştu.

İtalyan çocuktan yardım sonrası Türkiye'ye duygu dolu mesaj
OYNAT 00:34
İtalyan çocuktan yardım sonrası Türkiye'ye duygu dolu mesaj
Milli Savunma Bakanlığı bünyesindeki fabrika ve dikimevlerinde üretilen maske, tulum ve dezenfektanlar, askeri kargo uçağıyla İtalya'ya ulaştı. Malzemelerin ulaşmasının ardından Milano'da yaşayan Ernest Gabrielle Scrocchi isimli 10 yaşındaki çocuk, Türkiye'ye duygu dolu teşekkür mesajı yolladı. Scrocchi videoda, 'Türk halkına ve Türk devletine İtalya'ya yaptıkları bu yardım için teşekkür etmek istiyorum. Teşekkürler Türkiye, teşekkürler Türk halkı' ifadelerini kullandı.
Abone Ol Google News
İtalya Başbakanı Conteden açıklama: Normale dönüş için koşullar uygun değil

İtalya Başbakanı Conte'den açıklama: Normale dönüş için koşullar uygun değil
Alçaksınız, Düşmansınız, İslamofobiksiniz!

Alçaksınız, Düşmansınız, İslamofobiksiniz!

Hedefinde İslam ve Müslümanlık olan bildiri karşısında Türkiye ayağa kalktı.
O kahramanların hakkı ödenmez

O kahramanların hakkı ödenmez

​5 haftadır evlerinden ve çocuklarından uzakta canla başla çalışıyorlar.
Tünelin ucundaki ışık göründü

Tünelin ucundaki ışık göründü

​Dünyanın dört bir yanındaki kardeşlerimize sahip çıktık.
Kendini devlet başkanı ilan etti

Kendini devlet başkanı ilan etti

​Darbeci Hafter, Suheyrat Anlaşması'nı tanımadığını açıkladı.
Alnımızın<br>akıyla çıkarız

Alnımızın
akıyla çıkarız

​Ülkemiz 2023 hedeflerinin ötesine ulaşacak.

Karamsar tablo

Karamsar tablo

DSÖ: ​Salgın, bitme noktasından çok uzak.

Türkiye<br>ayağa kalktı!

Türkiye
ayağa kalktı!

LGBT lobisine toplumun tüm kesimlerinden tepki.
Düşüş sürüyor

Düşüş sürüyor

​Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son 24 saati açıkladı.
İzmir kilitlendi!

İzmir kilitlendi!

Güneşi görüp koronavirüsü unuttular...
Akıl alır gibi değil!

Akıl alır gibi değil!

Pazarda adım atacak yer yok...
İsveçli bakan güldürdü

İsveçli bakan güldürdü

​Korona hastasına ambulans göndermeyen sağlık sistemlerini övdü.
LGBT lincine<br>CHP de katıldı!

LGBT lincine
CHP de katıldı!

Kur'an ayetlerine 'nefret dili' dedi.
Odatv'den mi korkuyorsunuz!

Odatv'den mi korkuyorsunuz!

LGBT lobisine sessiz kalanlara sert tepki.
Teşekkür edemediler!

Teşekkür edemediler!

​Yunanistan Türkiye'nin yardımını görmezden geldi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.