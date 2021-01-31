Koronavirüs İtalyada günlük koronavirüs ölü sayısı düşüşte
DÜNYA

İtalya'da günlük koronavirüs ölü sayısı düşüşte

İtalya’da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 237 artarak 88 bin 516 oldu. Ülkede aktif Kovid-19 hasta sayısı 453 bin 968'e, yoğun bakımda tedavi görenlerin sayısı da 2 bin 215'e geriledi. Bu arada, Kovid-19 için yaygın aşılama kampanyasının 27 Aralık 2020'de başladığı ülkede son güncellenen verilere göre, aşılananların sayısı 1 milyon 934 bin 633 oldu.

Haber Merkezi AA
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Sağlık Bakanlığının günlük açıkladığı verilere göre, ülkede son 24 saatte yapılan 213 bin 364 testte 11 bin 252 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Böylece salgının başladığı geçen yıl şubat ayından bu yana toplam vaka sayısı 2 milyon 553 bin 32'ye ulaştı.

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Tedavi görenlerin sayısı da geriledi

Ülkede aktif Kovid-19 hasta sayısı 453 bin 968'e, yoğun bakımda tedavi görenlerin sayısı da 2 bin 215'e geriledi.

Hayatını kaybedenlerin sayısı ise 237 artarak, 88 bin 516'ya yükseldi. Ülkede bugün kaydedilen 237 ölüm, 233 ölümün görüldüğü 2 Kasım 2020'den bu yana en düşük seviye oldu. İyileşenlerin sayısı ise 20 bin 396 artarak 2 milyon 10 bin 548'e çıktı.

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Aşılananların sayısı 2 milyona yaklaştı

  • Bu arada, Kovid-19 için yaygın aşılama kampanyasının 27 Aralık 2020'de başladığı ülkede son güncellenen verilere göre, aşılananların sayısı 1 milyon 934 bin 633 oldu. Bunların 594 bin 826’sının ikinci dozu alanlar olduğu bilgisi paylaşıldı. Diğer yandan, ülkeye 66 bin doz daha Moderna aşısının ulaştığı bildirildi.

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