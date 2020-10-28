İtalya’da korona ateşi: Kısıtlamaya karşı sokağa döküldüler

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında yeni vakaların artması sebebiyle İtalyan hükümetinin getirdiği kısıtlayıcı tedbirler protestolaraa yol açtı. İtalya Başbakanı Giuseppe Conte’nin pazar günü açıkladığı başbakanlık kararnamesiyle getirilen ve dünden itibaren başlayan kısıtlayıcı tedbirler; Başkent Roma başta olmak üzere Milano, Torino, Trieste ve Napoli başta olmak üzere pek çok yerde protesto edildi. İtalyan basınında çıkan haberlerde, Milano ve Torino’daki protestoların şiddet eylemine dönüştüğü kaydedildi.

MOLOTOF KOKTEYLLE SALDIRDILAR

Ülkenin ikinci büyük kenti Milano’da önlemleri protesto etmek için Lombardiya Bölgesel Yönetim binasına izinsiz yürümek isteyen göstericilere, polis göz yaşartıcı gazla müdahale etti. Kentin farklı noktalarında ve Buenos Aires Caddesi’nde toplanan bir grup göstericinin de polis aracına molotofkokteyli attığı, basına yansıdı. İtalyan ANSA ajansının haberine göre, Milano’daki protestolarda 1 polis hafif yaralandı, 2 kişi gözaltına alındı.

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Göstericiler lüks markalara ait mağazaları da hedef aldı.

‘HALKIN PROTESTOSU’ EYLEMİ

Torino’da da “Halkın protestosu” çağrısıyla akşam saatlerinde meydanlara inen protestocularla polis arasında çatışma yaşandı. Ses bombası, şişe ve fişekler atan protestocu gruba, polis göz yaşartıcı gazla müdahale etti. Kentin işlek meydanlarından San Carlo savaş alanına dönerken Roma Caddesi’ndeki bazı ünlü markaların vitrinlerinin de protestocular tarafından kırıldığı belirtildi. La Repubblica’nın haberinde, Torino’daki olaylarda 2 polisin yaralandığı, 10 kişinin gözaltına alındığı ifade edildi.

NAPOLİ’DE EYLEM DALGASI

İtalya’nın bir diğer büyük kenti Napoli’de 23 Ekim Cumartesi günü yerel yöneticilerin bölgesel düzeydeki tedbirlerine karşı başlayan protesto dalgası devam etti. Kentin ünlü meydanı Plebiscito Meydanı’nda toplanan yüzlerce gösterici, bölgede 23.00 ile 05.00 saatleri arasında uygulanan sokağa çıkma yasağını ve uygulamaya geçirilen son tedbirleri protesto etti.

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ALARM DURUMUNA GEÇİLDİ

Trieste kentinde de sıkı tedbirleri protesto eden grupla güvenlik güçleri arasında zaman zaman tansiyonun yükseldiği bildirildi.

Büyük kentlerdeki geniş çaplı protestolar haricinde, son kararnamede yer alan restoran-bar-kafe-dondurmacı gibi işletmelerin akşam 18.00’de kapatma zorunluluğu getirilmesi, başkent Roma ve Palermo başta olmak üzere pek çok kentte protesto edildi. Ülkenin dört bir yanından gelen protesto haberleri sonrasında İtalya İçişleri Bakanlığının, ani toplumsal reaksiyonlara karşı valilik ve emniyet güçlerini alarm durumuna geçirdiği haberlere yansıdı.

ESNAFTAN PROTESTO

Öte yandan ilan edilen kısıtlamalardan sonra dün başkent Roma’da spor salonu sahipleri ve çalışanları ve İtalyan Meclisi önünde de organizasyon ve eğlence sektörünü temsil eden bir grup protesto gösterisi düzenledi. Yine Napoli’de de taksi esnafı alınan önlemlere karşı kent meydanında kontak kapatarak eylem yaptı.

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Avrupa’ya yoğun bakım uyarısı

Avrupa ülkelerinde hızla artan koronavirüs vakaları Dünya Sağlık Örgütü’nde (DSÖ) endişe uyandırdı. Örgütün başkanı Tedros Adhanom Ghebreyesus, Cenevre’de yaptığı açıklamada “Kuzey Yarımküre’deki birçok ülkede vakaların ve hastaneye nakillerin endişe verici şekilde arttığını görüyoruz” dedi. Ghebreyesus, bazı bölgelerde hastanelerin yoğun bakım servislerinin hızlı şekilde dolduğuna dikkat çekerek bu ülkelere uyarıda bulundu. DSÖ Başkanı, birçok kişinin “pandemi yorgunluğu” hissetmesini anlayışla karşıladığını belirterek, evden çalışmanın ve arkadaşlarla aileden uzak olmanın fiziksel ve psikolojik yükünün ağır olduğunu belirtti. DSÖ Başkanı herkesi tüm bu zorluklara rağmen vazgeçmemeye ve olası kapanmaları engellemek için önlemlere uymaya çağırdı.

Pozitif vaka doktorlar görevde

Koronavirüs vakalarının ve hastanede tedavi edilen Kovid-19 hastalarının sayısının hızla arttığı Belçika’nın Liege kentinde doktorlardan, virüse yakalansalar da çalışmaya devam etmeleri istendi. Şehirdeki 10 hastane, koronavirüs testleri pozitif çıkan ancak semptom göstermeyen doktorlardan işe dönmelerini talep etti. Liege’de doktorların yaklaşık yüzde 25’inin koronavirüse yakalandıkları için çalışmadıkları bildiriliyor. Liege’de koronavirüs testi yapılan her üç kişiden birinin sonucu pozitif çıkıyor. Kentte hastaneler hastaları başka kentlere nakletmeye ve acil olmayan diğer tüm ameliyatlartı ertelemeye başladı. Belçika’da koronavirüs salgınında ikinci dalgayla birlikte spor salonları ve yüzme havuzları kapatıldı.