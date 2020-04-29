Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Koronavirüs İtalyada koronavirüsten ölenlerin sayısı 27 bin 682ye yükseldi
DÜNYA

İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 27 bin 682'ye yükseldi

İtalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 323 artarak 27 bin 682'ye yükseldi.

Haber Merkezi AA
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Ülkede iki aydır süren Kovid-19 salgınına ilişkin son bilgiler, Sivil Savunma kurumundan yapılan yazılı açıklamayla duyuruldu.

Buna göre ülkedeki aktif koronavirüs vaka sayısı 548 azalarak, 104 bin 657'ye geriledi. Ülkede bugüne kadar Kovid-19 bulaşanların toplam sayısı ise 203 bin 591 oldu.

İyileşenlerin sayısının bugün 2 bin 311’lik artışla 71 bin 252’ye çıktığı kaydedildi. Kovid-19’dan hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 323 artarak toplam 27 bin 682’ye yükseldi.

Yoğun bakımda tedavi görenlerin sayısındaki düşüş bugün de sürdü. Dün 1863 olan sayının bugün 1795’e gerilediği kaydedildi. Ülke genelinde bugüne kadar 1 milyon 910 bin 761 test yapıldığı bildirildi.

Diğer yandan, Sağlık Bakan Yardımcısı Pierpaolo Sileri, çok sayıda ölümün görüldüğü yaşlı bakımevlerine yönelik soruşturmalar çerçevesinde, jandarmanın ilgili birimlerinin 600 kadar merkezde kontroller yaptığını belirtti. Sileri, bu kontroller sonucunda her 4 yaşlı bakımevinden 1’inde ciddi usulsüzlükler tespit edildiği bilgisini verdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 29 Nisan koronavirüs sonuçlarını açıkladı: Ölüm sayısı 89, vaka sayısı 2 bin 936
KORONAVİRÜS
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 29 Nisan koronavirüs sonuçlarını açıkladı: Ölüm sayısı 89, vaka sayısı 2 bin 936

Abone Ol Google News
Bir günde 10 bin arttı

Bir günde 10 bin arttı

​Dünya geneli bilançosu açıklandı.
Kanımı sokakta aldılar

Kanımı sokakta aldılar

​İsveç'te koronaya yakalanan İsrafil Aktürk yaşadıklarını anlattı...
İyileşen hasta hızla artıyor

İyileşen hasta
hızla artıyor

​Son 24 saatin detayları açıklandı.
BM'den çarpıcı<br> Suriye uyarısı

BM'den çarpıcı
Suriye uyarısı

'​Salgın sırasında çatışma yaşanırsa bedeli çok büyük olur.'
Nerede bu hayali ölümler?

Nerede bu hayali ölümler?

Bakan Koca'dan ölüm rakamları gizleniyor iddialarına sert tepki.
Karantinada <br>kolları sıvadılar

Karantinada
kolları sıvadılar

Okulun gönüllü tadilatını yapıyorlar.

YÖK duyurdu

YÖK duyurdu

Öğrencilere ücretsiz internet verilecek.
Şehir uykuda, Büyükşehir iş başında

Şehir uykuda, Büyükşehir iş başında

​2 haftada yaklaşık 30 bin ton asfalt döktü
BİM'den<br>12 milyon TL

BİM'den
12 milyon TL

Ünlü market zinciri ​'Biz bize yeteriz' kampanyasına büyük destek verdi.
Tedbir, tespit, <br>hızlı tedavi

Tedbir, tespit,
hızlı tedavi

Bakan Koca'dan ​Bilim Kurulu toplantısı sonrası önemli açıklamalar.
Azmimiz ve heyecanımız arttı

Azmimiz ve heyecanımız arttı

​Faşist LGBT lobisine kötü haber.
Şaka gibi olay...

Şaka gibi olay...

​Trump'ı dinleyip dezenfektan içtiler.
Bakanlık<br>harekete geçti

Bakanlık
harekete geçti

11 yaşındaki Didem'in çağrısına cevap gecikmedi.
36 ay vadeli destek!

36 ay vadeli destek!

​Bakan Berat Albayrak devreye alındığı açıkladı.
Eğitimler gözden geçirilmeli

Eğitimler gözden geçirilmeli

Suriyeli gencin öldürülmesi yeniden gündeme getirdi.
Rehavete kapılıyoruz

Rehavete kapılıyoruz

​Pazarlar yine doldu taştı, 65 ve 20 yaş kuralı da delindi...

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.