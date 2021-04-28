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Koronavirüs İtalyada Kovid-19dan ölenlerin sayısı 120 bini geçti
DÜNYA

İtalya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 120 bini geçti

İtalya'da koronavirüs salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 344 artarak 120 bin 256 oldu. İyileşenlerin sayısı ise 18 bin 416 artışla 3 milyon 431 bin 867'yi buldu.

Haber Merkezi AA
İtalyada Kovid-19dan ölenlerin sayısı 120 bini geçti
Arşiv

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede son 24 saatte yapılan 336 bin 336 testte 13 bin 385 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Böylece salgının başlamasından bu yana geçen 14 ayda toplam vaka sayısı 3 milyon 994 bin 894'e ulaştı.

Ülkede aktif Kovid-19 hasta sayısı 442 bin 771'e, yoğun bakımdakilerin sayısı 2 bin 711'e geriledi.

Hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 344 artarak, 120 bin 256'ya yükseldi.

İyileşenlerin sayısı ise 18 bin 416 artışla 3 milyon 431 bin 867'yi buldu.

Aşı sayısı 18 milyonu geçti

Kovid-19'a karşı yaygın aşılama kampanyasının 27 Aralık 2020'de başladığı ülkede aşılananların sayısı, bugün itibariyle 18 milyon 617 bin 429 oldu. Aşılananların 5 milyon 475 bin 401'ini ikinci dozu alanlar oluşturdu.

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