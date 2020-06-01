İzmaritte Kovid-19 riski: Dünyada her yıl 8 milyon insan hayatını kaybediyor

Sağlık Bakanlığı, Kovid-19 ile mücadele kapsamında sigara kullanımına yönelik uyarıda bulundu. Ellerin, dudakların ve ağızla temasın Kovid-19’un yaylımını kolaylaştırdığı hatırlatılan uyarılarda, vücut salgınlarını taşıyan sigara izmaritlerinin de risk oluşturduğuna dikkat çekildi.

Sağlık Bakanlığı “Dünya Tütünsüz Günü” vesilesiyle sigara kullanımına ilişkin rapor yayınladı. Raporda, tütün salgınının dünyada her yıl 8 milyondan fazla kişinin ölümüne sebep olduğu, bu ölümlerin yaklaşık 1,2 milyonun sigara içmediği halde pasif etkilenmeye maruz kalımdan kaynaklandığı belirtildi. Raporda şöyle denildi:

ZATÜRE OLASILIĞI 14 KAT

Maalesef Kovid-19 salgını tüm dünyayı etkisi altına aldı. Tütün ürünü kullananların akciğerlerinin savunma mekanizmasının bozulması, mukus artışı gibi sebepler akciğer ve üst solunum yolu enfeksiyonlarına yakalanma riskini artırıyor. Bu durum doğal olarak, sigara içen kişilerin sigara içmeyenlere kıyasla Kovid-19’a yakalanma riskinin daha yüksek olduğu anlamına geliyor. Bir çalışmada, Kovid-19’lu hastalardan sigara öyküsü olanların pnömoni (zatürre) gelişme olasılığının sigara içmeyenlere göre 14 kat fazla olduğu bulundu.

İZMARİT ATIKLARINI AZALTMALIYIZ

Dikkat edilmesi gereken bir başka husus da tütün ürünü kullanımı sırasında ellerin; dudaklar ve ağızla temas etmesi. Bu durumun, Kovid-19’un yayılımını kolaylaştırdığı açık. Ayrıca virüsün temas ve damlacık yoluyla kolayca bulaştığı düşünüldüğünde vücut salgılarını taşıyan sigara izmaritlerinin de ne denli risk oluşturduğu göz ardı edilmemeli. Sigara izmaritleri dünyadaki en yaygın plastik çöp türüdür. Dolayısıyla suyu kirleten ve çevreye zarar veren toksinlerin de yayılmasında aracıdır. Salgın nedeniyle uygulanan ulaşım ve sosyal temasın kısıtlanması önlemleri sonucunda tüm dünyada çevresel anlamda bir iyileşme, hava ve su kalitesinde artış gözlemlendi. Tüm bu gelişmeler, doğanın nefes almasına neden oldu. Bizler de bu güzel gelişmelere hem tütün dumanını hem izmarit atıklarını azaltarak destek olabiliriz.

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NARGİLE KAFELER RİSKLİ MEKANLAR

Bununla birlikte bir tütün ürünü olan nargile, sadece koronavirüs açısından değil, hepatit, tüberküloz, herpes gibi diğer bulaşıcı hastalıklar açısından da büyük risk faktörü. Onlarca kişinin nefes alıp vermesinden dolayı marpucun içinde ve duvarlarında oluşan mikrop ve bakteri tabakası solunum yoluyla kolayca bir kişiden diğerine geçiyor.

PASİF İÇİCİLER İÇİN DE RİSKLİ

Türkiye’de kalp-damar hastalığı bulunanların yüzde 75’inde, akciğer kanserine yakalanan hastaların ise yüzde 70’inde ana sebep sigara kullanımı. Bu sebepler göz önünde bulundurulduğunda nargile ve elektronik sigara dahil tütün ürünü kullananların vakit kaybetmeden bu bağımlılıklarından kurtulmaları kendileri için yapabilecekleri en iyi davranış biçimi olacak. Bu süreçte pasif etkilenimde de aynı risklerin devam ettiği göz önünde bulundurulduğunda sadece nargile kafeler değil, kapalı alanların tümünde tütün dumanına maruz kalınmamalı ve diğer kişiler de dumana maruz bırakılmamalı.

Dumana veda

ALO 171 Sigara Bırakma Danışma Hattı faaliyete geçtiği günden bugüne kadar karşıladığı günlük ortalama çağrı sayısı 4 bin civarında. 2019 yılında danışma hattı tarafından toplam 1 milyon 246 bin 827 çağrı karşılandı. Bunların yüzde 10’una bırakma planı yapılarak danışma hattı tarafından takip ve destek vermesi sağlandı. Yine arayanların yüzde 17’si polikliniklere yönlendirilerek hekim kontrolünde süreci yürütmeleri desteklendi. Bir yılın sonunda sigarayı bırakma oranları yüzde 20,6. Yine sigara bırakma polikliniklerinde de 1 yıllık bırakma oranları yaklaşık yüzde 35’ler civarında.

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