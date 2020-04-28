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Koronavirüs Japonya Başbakanı Abe onayladı Koronavirüs tedavisinde kullanılacak
DÜNYA

Japonya Başbakanı Abe onayladı: Koronavirüs tedavisinde kullanılacak

Japonya Başbakanı Abe, Remdesivir adlı ilacın korona virüsü tedavisinde kullanılmak üzere yakında onaylanacağını açıkladı.

Haber Merkezi İHA
Foto: Arşiv.
Foto: Arşiv.

Çin’in Wuhan kentinden dünyaya yayılan korona virüsü pandemisi nedeniyle ülke genelinde OHAL ilan edilen Japonya’da, Başbakan Shinzo Abe hastalığın tedavisinde kullanılacak ilaçla ilgili açıklamada bulundu.

  • Remdesivir adlı ilacın korona virüsü tedavisinde kullanımının yakında mümkün olacağını belirten Abe, yasal iznin önümüzdeki süreçte onaylanacağının sinyalini verdi. Japonya hükümetinden farklı kaynaklar da, ilacın kullanımı için gereken yasal iznin önümüzdeki ay verileceğini doğruladı.


Klinik çalışmalar sürüyor

ABD’li ilaç şirketi Gilead tarafından Ebola tedavisinde kullanılmak üzere geliştirilen Remdesivir’in Covid-19 semptomları gösteren hastalar üzerindeki etkisini araştıran klinik çalışmaların bu ay sonunda tamamlanması bekleniyor. Gilead firmasının Japonya biriminden yapılan açıklamada, klinik çalışmaları sürdüren ekibin ilacın etkinliği ve güvenliğini kanıtlamaya odaklandığı belirtiliyor.

Klinik çalışmaların sonucunun açıklanmasının ardından Japonya’da hükümetin ilaca yasal izin için gerekli adımları atması bekleniyor.


İlk ilaç değil

Japonya daha önce korona virüsü tedavisinde kullanılabileceğini açıkladığı grip ilacı Avigan’ın klinik testlerine başlamış, Çin’de etkinliği halihazırda kanıtlanan ilacın üretimi artırılmıştı. Dün de Shionogi & Co adlı şirket korona virüsü için aşı geliştirme çalışmalarına bu yıl başlanacağını duyurmuştu.

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