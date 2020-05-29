Koronavirüs Japonyada ikinci dalga endişesi Daha kötü olabilir
DÜNYA

Japonya’da ikinci dalga endişesi: Daha kötü olabilir

Japonya’da ikinci dalga endişesi: Daha kötü olabilir

Son 6 günde 43 yeni Covid-19 vakası tespit edilen Japonya’daki Kitakyushu şehrinin Belediye Başkanı Kenji Kitahashi, durumun daha da kötüleşebileceği konusunda uyardı. "Eğer böyle devam ederse ikinci büyük dalga gelebilir" diyen Kitahashi, "Herkesin çok zor bir durumla karşılaşabileceğimizin farkında olduğunu umuyoruz" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi İHA
Japonya'da korkulan oldu.
Japonya'da korkulan oldu.

Olağanüstü halin (OHAL) ülke genelinde sona ermesiyle hayatın yavaş yavaş normale döndüğü Japonya’da, Kitakyushu şehrinde yeniden artışa geçen Covid-19 vakaları ikinci dalga endişesine neden oldu.

Üç haftalık süre boyunca vaka kaydedilmeyen şehirde son 6 günde 43 yeni enfeksiyonun tespit edilmesi üzerine kademeli olarak ziyarete açılan turistik noktalar yeniden kapatıldı.

"İkinci dalga gelebilir"

  • Kitakyushu Belediye Başkanı Kenji Kitahashi durumun daha da kötüleşebileceği konusunda uyardı. "Eğer böyle devam ederse ikinci büyük dalga gelebilir" diyen Kitahashi, "Herkesin çok zor bir durumla karşılaşabileceğimizin farkında olduğunu umuyoruz" ifadelerini kullandı.

Japonya'da 'Seyahate Çık' kampanyası: Hükümetten tatile çıkacaklara 20 bin yenlik finansal destek
DÜNYA
Japonya'da 'Seyahate Çık' kampanyası: Hükümetten tatile çıkacaklara 20 bin yenlik finansal destek

Tokyo’da küme endişesi

Başkent Tokyo’daki bir hastanede perşembe günü 9 yeni koronavirüs vakasının belirlenmesi, "küme enfeksiyonu" endişesine neden oldu. Psikiyatri biriminden bir çalışanın 21 Mayıs’ta pozitif test edildiğini açıklayan hastane yönetimi, diğer vakaları da söz konusu çalışanla temasta olan personel ve hastaların oluşturduğunu bildirdi. Gelişme üzerine poliklinik randevularını iptal eden hastane, yatan hasta kabulüne de ara verdi.

Ölü sayısı 895’e yükseldi

Japonya’da 712’si karantina gemisi Diamond Princess’in yolcu ve mürettebatından olmak üzere toplam 17 bin 471 kişi koronavirüse yakalanmış, ölü sayısı ise 895’e yükselmişti.

Japon firma pandemiyi fırsata çevirdi: 'Düğmeye basma çubuğu' üretti
KORONAVİRÜS
Japon firma pandemiyi fırsata çevirdi: 'Düğmeye basma çubuğu' üretti

Tokyo valisinden Japonya hükümetine ikinci dalga uyarısı
DÜNYA
Tokyo valisinden Japonya hükümetine ikinci dalga uyarısı

Cumhurbaşkanı Erdoğan Çam ve Sakura Hastanesi'nin açılışını gerçekleştirdi: Salgınla mücadelede kritik rol oynayacak
KORONAVİRÜS
Cumhurbaşkanı Erdoğan Çam ve Sakura Hastanesi'nin açılışını gerçekleştirdi: Salgınla mücadelede kritik rol oynayacak
Abone Ol Google News
Tek kelimeyle muhteşem

Tek kelimeyle muhteşem

İstanbul'daki tarihi geceden kareler...
Hainliğe doymuyorlar

Hainliğe doymuyorlar

FETÖ firarisi Ayasofya'da Fetih Suresi okunmasını batıya şikayet etti.
Ayasofyada fetih gecesi

Ayasofya'da fetih gecesi

​Tarihi gecede Fetih Suresi okundu ve dua edildi.
Şükür kavuşturana

Şükür kavuşturana

Vatandaşlar camilere kavuşmanın mutluluğuyla gözyaşlarını tutamadı.
Daha yapacak<br>çok işimiz var

Daha yapacak
çok işimiz var

​​Sağlık konusunda dünyaya örnek olduk.
Darbe günü<br>kanuna çalışmış

Darbe günü
kanuna çalışmış

​Makam odasında yapacağı yargılamalar için hukuk metinlerini okumuş.
Bursa pandemide örnek bir sınav verdi

Bursa pandemide örnek bir sınav verdi

​Hayatı kolaylaştıracak pek çok yatırımı hayata geçirdi
Denizde yüzde<br>elli tasarruf

Denizde yüzde
elli tasarruf

​İHA ve SİHA'lar operasyonel maliyeti düşürdü.

Korona<br>ilham oldu

Korona
ilham oldu

Patent için ilginç isimlerle başvurular yapıldı.
Duruşmalar 16 Haziran'da

Duruşmalar 16 Haziran'da

​Yargıda normale dönüş eylem planı açıklandı.
İki günlük kısıtlama başladı

İki günlük kısıtlama başladı

14 büyükşehir ve Zonguldak'ta uygulanacak.
DSÖ ile ilişkileri bitiriyorum

DSÖ ile ilişkileri bitiriyorum

​ABD Başkanı Trump sonunda dediğini yaptı.
George Floyd'un katili tutuklandı

George Floyd'un katili tutuklandı

​Boynuna basarak ölümüne sebep olmuştu.
Düşüş devam ediyor

Düşüş devam ediyor

​Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son 24 saati açıkladı.
Kreşlerde alınacak tedbirler belirlendi

Kreşlerde alınacak tedbirler belirlendi

Bir grupta en fazla 10 çocuk bulunacak.
18 bankaya<br>ceza kesti

18 bankaya
ceza kesti

BDDK'dan müşteri şikayetleri üzerine kritik adım.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.