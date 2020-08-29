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Koronavirüs Sosyal medyada büyük tepki toplayan düğüne 82 bin lira ceza
TÜRKİYE

Kahramanmaraş'taki düğüne 82 bin TL'lik koronavirüs cezası!

Sosyal medyada büyük tepki toplayan düğüne 82 bin lira ceza!

Koronavirüs vakalarının artmasının ardından yapılan onca uyarıya rağmen skandal görüntülerin ardı arkası kesilmiyor. Son olarak Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde düzenlenen ve katılımcıların sosyal mesafeye uymadan maskesiz halay çektikleri görüntüler büyük tepki topladı. Konuyla ilgili harekete geçen jandarma ekipleri ise sosyal mesafeye uyulmayan düğüne katılan davetlilerden 39'una toplam 82 bin 350 lira para cezası uygulandı.

Haber Merkezi DHA
Kahramanmaraş’ın Afşin ilçesindeki düğünde maske takma zorunluluğu ve sosyal mesafe kuralı hiçe sayıldı.
Kahramanmaraş’ın Afşin ilçesindeki düğünde maske takma zorunluluğu ve sosyal mesafe kuralı hiçe sayıldı.

Afşin ilçesi kırsalındaki Arıtaş Mahallesi'nde, 19 Ağustos akşamı yapılan düğünde, bazı davetliler maske takmadı ve halay çekerek sosyal mesafeyi yok saydı.

Koronavirüs vakalarının arttığı ilçedeki düğünde, çekilen görüntüler sosyal medyada yayınlandı.

Düğünde, bazı davetliler maske takmadı ve halay çekerek sosyal mesafeyi yok saydı.

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Tepki çeken görüntüler üzerine İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri çalışma başlattı.

Düğünde, bazı davetliler maske takmadı ve halay çekerek sosyal mesafeyi yok saydı.

TOPLAM 82 BİN TL CEZA KESİLDİ

Görüntüleri incelemeye alan jandarma ekipleri, maske takmayan 18 kişiye 900'er liradan 16 bin 200 lira, sosyal mesafe kuralını ihlal eden 21 kişiye de 3 bin 150'şer liradan 66 bin 150 lira olmak üzere toplam 82 bin 350 lira idari para cezası kesti.

Düğünde, bazı davetliler maske takmadı ve halay çekerek sosyal mesafeyi yok saydı.

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