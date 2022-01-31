Koronavirüs Kanada Başbakanı Trudeau koronavirüse yakalandı
DÜNYA

Kanada Başbakanı Trudeau koronavirüse yakalandı

Geçtiğimiz günlerde çocuğunun pozitif çıkan testi nedeniyle karantinaya girdiğini açıklayan Kanada Başbakanı Justin Trudeau, koronavirüse yakalandığını duyurdu.

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Haber Merkezi AA
Kanada Başbakanı Trudeau koronavirüse yakalandı
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Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Kovid-19 testinin pozitif çıktığını ve şu ana kadar "iyi" hissettiğini belirten Trudeau, "Kendimi iyi hissediyorum ve bu hafta halk sağlığı yönergelerini izleyerek uzaktan çalışmaya devam edeceğim. Millet, lütfen aşı olun." ifadesini kullandı.

ÇOCUKLARINDAN BİRİSİ POZİTİF ÇIKMIŞTI

CBC’nin haberine göre, Trudeau, çocuklarından birinin Kovid-19 testinin geçen hafta pozitif çıkmasından bu yana tecritteydi.

ÜÇ DOZ AŞI YAPTIRMIŞTI

Kanada Başbakanı, geçen yıl ilk iki Kovid-19 aşısını olmuş ve bu ayın başlarında destekleyici doz olan üçüncü aşıyı yaptırmıştı.

Başbakan Trudeau’nun eşi Sophie Gregoire Trudeau da Mart 2020'de salgının ilk günlerinde Kovid-19'a yakalanmıştı.

Kanada Başbakanı Justin Trudeau ve ailesi, zorunlu aşı uygulamasına karşı çıkan kamyon şoförleri ve diğer aşı karşıtı protestocuların eylemi nedeniyle başkent Ottawa’da ikamet ettikleri resmi konut olan Rideau Cottage'dan açıklanmayan bir yere nakledilmişlerdi.

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