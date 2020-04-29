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Koronavirüs Kanadada koronavirüs vaka sayısı 50 bini, ölü sayısı 3 bini aştı
DÜNYA

Kanada'da koronavirüs vaka sayısı 50 bini, ölü sayısı 3 bini aştı

Kanada'da koronavirüs vaka sayısı 50 bini bulurken ölü sayısı da 3 bin sınırını geçti. Tedavi olup iyileşenlerin sayısı ise 20 bine ulaştı.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

Kanada'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 50 bin, ölü sayısı ise 3 bin sınırını geçti.

Kanada Federal Sağlık Bakanlığının açıkladığı verilere göre, ülkede son 48 saatte Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 2 bin 781'den 3 bin 54'e yükseldi.

Vaka sayısı ise 48 bin 229'dan 51 bin 231'e çıktı.

Tedavi görüp de iyileşenlerin sayısı da 20 bin 96 oldu.

Reuters
Başbakan Trudeau normalleşme sürecinin başlayacağını ifade etti.

Hayat kademeli olarak normale dönecek

Öte yandan Kanada genelinde hayatın normale dönmesi için hangi kriterlerin uygulanacağına dair bir bildiri yayımlandı.

Kanada Başbakanı Justin Trudeau'nun açıkladığı bildiride, bazı eyalet veya bölgelerde, sağlık hizmetlerinin her açıdan bölge sakinleri için yeterli seviyede olması halinde, hayatın kademeli olarak normale dönmesi için adım atılabileceği belirtildi.

Bildiride, savunmasız gruplar, yaşlı bakım evleri, hapishaneler veya barınaklar gibi yerlerde yaşayanlar için ek korumaların mevcut olması, işlerine dönenlere koruyucu ekipman sağlanması gibi ilkeler de sıralandı.

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