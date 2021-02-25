Koronavirüs Kapadokyada halaylı tur organizasyonu Koronayı hiçe saydılar
TÜRKİYE

Kapadokya'da halaylı tur organizasyonu: Koronayı hiçe saydılar

Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesine gezi düzenleyen öğrenci grupları koronavirüsü hiçe sayarak halay çekip oyun oynaması dikkatlerden kaçmadı.

Haber Merkezi İHA
Kapadokya'da koronayı hiçe sayıp halay çektiler.
Kapadokya'da koronayı hiçe sayıp halay çektiler.

Kapadokya bölgesinde sabahın erken saatlerinde balon turlarına izlemek üzere bölgeye gelen 8 tur otobüsünde bulunan öğrenci grupları balon turlarının iptal edilmesinin ardından koronavirüs kurallarına hiçe sayarak halay çekip oyun havasında oyunlar oynaması kameralara yansıdı.

  • Bölgeyi ziyarete gelen öğrenci gruplarının maske ve sosyal mesafe kurallarını hiçe saydıkları dikkatlerden kaçmadı.

Tur düzenleyen firma ise ortaya çıkan manzaranın kameralara yansıması sonrasında ise müzik yayınına ara verdiği görüldü.

Kapadokya’da öğrenciler koronavirüsü hiçe sayarak halay çekti
OYNAT 00:52
Kapadokya’da öğrenciler koronavirüsü hiçe sayarak halay çekti
Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesine gezi düzenleyen öğrenci gruplarının koronavirüsü hiçe sayarak halay çekip oyun oynaması dikkatlerden kaçmadı.


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