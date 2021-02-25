Kapadokya'da halaylı tur organizasyonu: Koronayı hiçe saydılar

Kapadokya bölgesinde sabahın erken saatlerinde balon turlarına izlemek üzere bölgeye gelen 8 tur otobüsünde bulunan öğrenci grupları balon turlarının iptal edilmesinin ardından koronavirüs kurallarına hiçe sayarak halay çekip oyun havasında oyunlar oynaması kameralara yansıdı.
- Bölgeyi ziyarete gelen öğrenci gruplarının maske ve sosyal mesafe kurallarını hiçe saydıkları dikkatlerden kaçmadı.
Tur düzenleyen firma ise ortaya çıkan manzaranın kameralara yansıması sonrasında ise müzik yayınına ara verdiği görüldü.