Karadeniz'de 5 ilde vaka sayıları arttı 12 ilde düştü

Hayat

Macera parkında botun devrilmesiyle metrelerce sürüklenen çocuk ölümden döndü: Sağlıkçı diye kasiyer getirdiler

Bursa’da macera sporları faaliyeti gösteren bir işletmede güvenlik önlemleri alınmadan kaydırak alanına alınan ve burada botunun devrilmesi sonucu metrelerce sürüklenerek yaralanan 5 yaşındaki çocuğun görüntüleri, "bu kadar olmaz" dedirtti. Hiçbir önlem almayan işletmenin, küçük çocuğun ailesi tarafından doktor istenmesi üzerine kasada çalışan genç kadını "sağlıkçı" diye getirdiği iddia edildi.