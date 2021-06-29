Koronavirüs Karadenizde 5 ilde vaka sayıları arttı 12 ilde düştü
TÜRKİYE

Karadeniz'de 5 ilde vaka sayıları arttı 12 ilde düştü

Karadeniz Bölgesi’nde bulunan 18 ilde Artvin, Gümüşhane, Samsun, Sinop ve Bartın’da vaka sayıları geçen haftaya göre arttı. Amasya’da vaka sayıları geçen hafta ile aynı kalırken, 12 ilde ise vaka sayıları düştü.

Haber Merkezi İHA
Karadenizde 5 ilde vaka sayıları arttı 12 ilde düştü
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19-25 Haziran tarihleri arasında illere göre vaka sayıları (100 binde) açıklandı. Açıklanan son verilere göre Karadeniz Bölgesi’nde bulunan 18 ildeki 5 ilde vaka sayıları arttı, 12 ilde düştü, 1 ilde ise aynı kaldı. 12-18 Haziran illere göre vaka sayıları raporunda Karadeniz’de 4 ilde vaka sayıları artarken, 19-25 Haziran tarihleri arasındaki illere göre vaka sayılarında 5 ilde vaka artışı olduğu gözlemlendi.

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Karadeniz'de 12 ilde vaka sayıları düştü, 5 ilde arttı, bir ilde ise aynı kaldı

  • Artvin’de 100 bin nüfusa göre vaka sayısı geçen haftaya göre 57,82’den 59.00’a yükseldi. Rize’de 96,99 olan vaka sayısı 95,54’e düştü. Trabzon’da 60,35 olan vaka sayısı 54,44’ düştü.
  • Bayburt’ta 53,72 olan vaka sayısı 43,95’e düştü. Gümüşhane’de 57,87 olan vaka sayısı 67,04’e yükseldi.
  • Giresun’da 39,00 olan vaka sayısı 31,87’ye düştü. Ordu’da 55,69 olan vaka sayısı 42,95’e düştü. Tokat’ta 79,12 olan vaka sayısı 56,87’ye düştü. Amasya’da 28,61 olan vaka sayısı bu hafta da aynı kaldı.
  • Çorum’da 69,61 olan vaka sayısı 68,85’e düştü. Samsun’da 30,97 olan vaka sayısı 34,36’ya yükseldi. Sinop’ta 14,78 olan vaka sayısı 20,33’e yükseldi.
  • Kastamonu’da 79,18 olan vaka sayısı 47,82’ye düştü. Karabük’te 36,94 olan vaka sayısı 33,66’ya düştü. Bartın’da 29,65 olan vaka sayısı 44,23’e yükseldi. Zonguldak’ta 69,35 olan vaka sayısı 59,99’a düştü. Düzce’de 58,63 olan vaka sayısı 57,12’ye düştü. Bolu’da 109,91 olan vaka sayısı 74,65’e geriledi.


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