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Koronavirüs Karaman Valisi Işık duyurdu HES kodu olmayan giremeyecek
TÜRKİYE

Karaman Valisi Işık duyurdu: HES kodu olmayan giremeyecek

Karaman Valisi Mehmet Alpaslan Işık, koronavirüs tedbirleri kapsamında, kentteki kamu binalarına Hayat Eve Sığar (HES) kodu olmadan girilemeyeceğini duyurdu.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

Karaman Valisi Mehmet Alpaslan Işık, Valilik Toplantı Salonu'nda düzenlenen toplantıda, Kovid-19 tedbirleriyle ilgili yapılan çalışmaları kamuoyuyla paylaştı. Düğünlerin 75 kişi ile sınırlandırıldığını belirten Işık, gelin ile damadın da dans etmeyeceği şekilde düzenleme yaptıklarını aktardı.

"Düğün değil ölüm davetiyesi"

"Düğünler için basılan davetiyelerin adeta ölüm davetiyesine dönüştüğünü" ifade eden Işık, şu görüşlerini paylaştı: "İlimizdeki Kovid-19 vakaları azımsanmayacak kadar fazla. Bütün alınan tedbirler tamamen toplum sağlığı için alınıyor. Ülkemizdeki salgını durdurmak için düğünler için önlemler almaya çalıştık. Aynı düzenlemeyi pazarlar için de düşünüyoruz. İlimizdeki personel sayısının yetersizliğinden hem de sokak girişlerinin fazla olmasından pazarlar sıkı bir kontrol altında tutulamıyor. Bununla ilgili semt pazarlarımızı gezdik ve bazı yerler belirledik. Gerekli girişimlerde bulunarak bunları halkımızın düzenine açacağız."

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  • Restoran ve kafe gibi yerlerde düzenleme yapıldığını aktaran Işık, "Kapalı alanlarda dört metrede bir kişi oturacak şekilde bir düzenleme yaptık. Açık alanda ise bunun yüzde elli fazlası yani iki metre kareye bir kişi oturacak şekilde masa düzenlemeleri yapılacak." dedi.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu Toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. Sağlık Bakanı Koca, 'Mobil uygulama üzerinden alınacak kodla seyahat yapılabilecek. Sonra bir yolcuya hastalık bulaştırırsa, takibi kolayca yapılabilecek. Herkese özel bir kod olacak. Önümüzdeki günlerde HES kodunun yaygın kullanılması hayatımızı kolaylaştıracak' dedi.


"Uumuma açık alanların girişlerinde uygulamayı başlatacağız"

Işık, kentteki kamu binalarına Hayat Eve Sığar (HES) kodu olmadan girilemeyeceğini belirterek, "Karaman’da HES uygulamasını başlatıyoruz. HES uygulamasını Karaman'daki kamu kurum ve kuruluşlarında zorunlu hale getirdik. İkinci basamak olarak umuma açık alanların girişlerinde uygulamayı başlatacağız. Bundan sonra uygulamayı indirmeyen HES kodu olmayan kişiler kamu kurum ve kuruluşlarına giremeyecek." diye konuştu.

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