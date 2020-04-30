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Koronavirüs Karantina biter bitmez gece yarısı sokağa akın ettiler
TÜRKİYE

Karantina biter bitmez gece yarısı sokağa akın ettiler

Karabük’te, TOKİ konutlarında koronavirüs nedeniyle uygulanan karantina süresinin dolmasının ardından konut sakinleri sokağa çıkarken, bazıları da araçlarıyla siteden ayrıldı. 17 gün boyunca karantinada kalanların kendilerini bir anda dışarıya atmasının ardından polis ekipleri sosyal mesafeye uyulması konusunda anons yaptı.

Haber Merkezi İHA
Karabük'te TOKİ konutlarında uygulanan karantinanın kaldırılmasının ardından sokağa akın ettiler.
Karabük'te TOKİ konutlarında uygulanan karantinanın kaldırılmasının ardından sokağa akın ettiler.

Karabük İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından 12 Nisan’da koronavirüs (Covid-19) vakasına rastlanan Beşbinevler Mahallesi’nde 66 TOKİ konutlarında karantina uygulanması kararı alındı.

İHA
Karabük'te TOKİ konutlarında uygulanan karantina kaldırıldı.

Karantina kararının ardından siteye giriş ve çıkışlar kapatılırken, polis ekipleri site etrafında tedbir aldı. İl Hıfzıssıhha Kurulu’nun karantina süresinin dolmasını site sakinleri alkışlayarak kutladı. Karantinanın dolmasının ardından site sakinleri dışarı çıkarken, bazı ev sahipleri ise araçlarıyla siteden ayrıldı. Polis ekipleri sosyal mesafeye uyulması konusunda anons yaptı.

17 GÜN BOYUNCA KARANTİNA ALTINDA KALDILAR

Aydoğan Çalışkan, yaptığı açıklamada, 17 gün karantinada kaldıklarını söyledi.

İHA
Karabük'te TOKİ konutlarında uygulanan karantina kaldırılmasının ardından dışarı çıkanları polis ekipleri uyardı.

50 metrekare evde 17 gün süresince yaşadıklarını ifade eden Çalışkan, "Yiyip, içip yattık, bir türlü zaman geçmedi. Sevdiklerimizden uzak kaldık. Şükürler olsun Allah’a, inşallah herkes iyileşir, hiç hasta kalmaz, eski günlerimize kısa zamanda ulaşırız. Biraz hava almaya ihtiyacımızı var" dedi.

Kadir Aslan da devletin kendilerine yardımcı olduğunu, bir sıkıntı yaşamadıklarını belirtti.

İHA
Karabük'te TOKİ konutlarında uygulanan karantina kaldırılmasının ardından sokağa akın ettiler.

İHA
Karabük'te TOKİ konutlarında uygulanan karantina kaldırılmasının ardından sokağa akın ettiler.
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