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Koronavirüs Karantinaya alınan ilk ilçeydi Borçkada ikinci dalga şoku
TÜRKİYE

Karantinaya alınan ilk ilçeydi: Borçka'da ikinci dalga şoku

Artvin’in Borçka ilçesinde koronavirüs kabusu geri döndü. Kentte uzun sürenin ardından pozitif vakalar yeniden görülmeye başladı. Önceki hafta içerisinde Bursa’dan Borçka’ya cenaze getiren 3 kişide virüs tespit edildi. Yakın temasta bulunan 2 kişinin daha test sonuçlarının pozitif çıkması üzerine sağlık ekipleri 60 kişiyi daha karantinaya aldı.

Haber Merkezi İHA
Arşiv
Arşiv

Önceki hafta içerisinde Bursa’dan Borçka’ya cenaze getiren 3 kişide Korona virüs tespit edildi. Yakın temasta bulunan 2 kişinin daha test sonuçlarının pozitif çıkması üzerine sağlık ekipleri 60 kişiyi daha karantinaya aldı. Borçka Belediye Başkanı Orhan Ercan konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Yaklaşık 1 aydır vaka görülmemişti. Bir karantina süreci yaşamıştık. Pozitif vakalar geri döndü. Havaların ısınmasıyla dışarıdan göçte almaya başladık. İl dışından cenazeler geliyor. Bununla birlikte gelen virüs vakaları da oluşabiliyor. Şuana kadar 5 vakamız var, 60 üzerinde vatandaşımızda karantinada” dedi.

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"Vakaları atlatacağız"

"Yapmamız gerek bir şey var, yapılacaklar çok basit" diyen Ercan "Bir maskemizi takacağız, iki sosyal mesafe dikkat edeceğiz. Üç, hijyen ve kurallarına temizlik kurallarına dikkat edeceğiz. Bu konulara dikkat ettikten sonra bu vakayı da atlatacağız” ifadelerini kullandı.

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  • İl dışından gelen vatandaşlara çağrıda bulunan Orhan, “Tabi ki burası sizin de memleketiniz, buyurun gelin. Fakat geldikten sonra 14 günlük izolasyon kuralına mutlaka uyalım” açıklamasında bulundu.
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