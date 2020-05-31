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Koronavirüs Kayseride sosyal mesafeli düğün Davetliler otomobilde, gelin-damat pistte
TÜRKİYE

Kayseri'de sosyal mesafeli düğün: Davetliler otomobilde, gelin-damat pistte

Kayseri'de Kübra Emiroğlu Kaygın (28) ve Kemal Kaygın (30) koronavirüs tedbirleri kapsamında, davetlilerin otomobilleriyle katıldığı düğün ile evlendi. Çift, açık havada hazırlanan sahnede dans ederken, arkadaşları araçlarından inmeden onları izledi.

Haber Merkezi DHA
Davetliler çifti araçlarından izledi.
Davetliler çifti araçlarından izledi.

Özel bir işletmede sevkiyat müdür yardımcısı olarak çalışan Kemal Kaygın, hayatını bir süredir görüştüğü Kübra Emiroğlu ile birleştirme kararı aldı. Melikgazi Belediyesi Evlendirme Dairesi'nde yapılan sade nikah töreniyle evlenen çift, koronavirüs nedeniyle düğünü ise iptal etti.

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  • Bunun üzerine çiftin arkadaşları sürpriz bir eğlence hazırladı. Çift için, Talas ilçesindeki şehir manzaralı açık alanda özel sahne hazırlandı. Çift, davet üzerine gittikleri alanda araçlarda hazır bekleyen arkadaşları tarafından karşılandı.

Sahneye çıkan çift, müzik eşliğinde ilk danslarını yaparken, arkadaşları koronavirüs tedbirleri kapsamında araçlardan inmeden onları izleyip, mutluluklarına ortak oldu.

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