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Koronavirüs Kayseride bir köy karantinaya alındı
TÜRKİYE

Kayseri’nin Çörekdere koronavirüs nedeniyle karantinaya alındı

Kayseri’de bir köy karantinaya alındı

Kayseri’nin Sarız ilçesinde korona virüs tedbirleri kapsamında yaklaşık 380 nüfuslu bir köy karantina altına alındı. Yetkililer tarafından ilçeye giriş ve çıkışlar yasaklandı.

Haber Merkezi İHA
Arşiv
Arşiv

Koronavirüs salgını köylerde de etkisini sürdürmeye devam ediyor. Kayseri'nin Sarız ilçesine bağlı Çörekdere köyünde Covid-19 tespit edilmesi üzerine, ilçe Hıfzıssıhha kurulunca alınan kararla köyün tamamı karantinaya alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kurban bayramı öncesi önemli açıklama
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kurban bayramı öncesi önemli açıklama
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, İstanbul'da Karacaahmet Mezarlığı'nda anne ve babasının mezarını ziyaret etti. Erdoğan, çıkışta basın mensuplarının sorularını yanıtladı. 'Bu yıl Kurban Bayramı öyle bir döneme rastladı ki, aynı zamanda Ayasofya Camii'mizin açılışıyla örtüştü. Bu da bizim için ayrı bir müjde.' diyen Erdoğan, 'Koronavirüs olayına da bu bayramda çok ama çok dikkat edilmesini milletimden rica ediyorum. Limiti iyice aşağıya çekmemiz lazım ki şu beladan kurtulalım.' ifadelerini kullandı.


Giriş ve çıkışlar kapatıldı

Yetkililer tarafından 380 nüfuslu köye giriş ve çıkışlar yasaklanırken, vatandaşların ihtiyaçlarının vefa destek grubunca karşılanacağı öğrenildi.

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