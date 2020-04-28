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Koronavirüs Kağıthanede sosyal mesafeyi hiçe saydılar
TÜRKİYE

Kâğıthane'de sosyal mesafeyi hiçe saydılar

Kağıthane'de pazar alışverişine çıkan vatandaşlar, maske takarken sosyal mesafe kuralını unuttu.

Haber Merkezi DHA
Pazarda sosyal mesafeyi hiçe saydılar.
Pazarda sosyal mesafeyi hiçe saydılar.

Kâğıthane'de kurulan semt pazarında koronavirüs önlemleri arasında yer alan sosyal mesafenin korunması uyarılarına birçok vatandaş aldırış etmedi.

Pazarda sosyal mesafeyi hiçe saydılar.

Yasaklara rağmen pazarda çocuk görüldü

Alışveriş yapan vatandaşların maske taktığı, ancak pazar içinde ve tezgâhların önünde tezgâhların önünde sosyal mesafe kuralını ihlal ettikleri görüldü. Pazara gelen bazı vatandaşlar, yasak olmasına rağmen kendi elleriyle sebze ve meyve seçti.

Pazarda sosyal mesafeyi hiçe saydılar.

Ayrıca 20 yaşın altındaki vatandaşlar için sokağa çıkma kısıtlaması getirilmesine rağmen bir çocuğun pazarda çalıştığı görüldü. Çocuğun çalıştığı tezgâhtaki diğer pazarcı, “O babasına geldi, eve malzeme götürecek. O yüzden çıktı. Şu an gidiyor zaten" dedi.

Pazarda sosyal mesafeyi hiçe saydılar.
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